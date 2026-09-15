El congresista republicano Thomas Massie presentó este martes cargos contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para promover un juicio político en su contra por sus acciones relacionadas con la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro.

Massie, legislador por Kentucky, acusó a Hegseth de ordenar hostilidades contra Irán sin la autorización del Congreso y de participar en la captura y extradición del venezolano, Nicolás Maduro, sin autoridad constitucional ni legal, entre otros cargos.

El republicano leyó un total de ocho artículos de destitución que incluyen “ataques militares letales no autorizados contra presuntos narcotraficantes, lo que resultó en al menos 221 muertes” en Latinomérica y el Caribe.

La Cámara de Representantes debe votar ahora artículos que, en caso de ser aprobados por mayoría simple, permitirían al Senado abrir un juicio político sobre la posible destitución del secretario de Defensa.

“Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas”, declaró Massie, que le acusa de “presunta violación” de la Resolución de los Poderes de Guerra de 1973.

El congresista, considerado un antagonista de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al secretario de Guerra de “violaciones constitucionales” que “van más allá de la guerra ilegal en Irán”.

“Está abusando del poder de su cargo para ignorar las resoluciones del Congreso sobre facultades de guerra, secuestrar a líderes extranjeros e intimidar a los críticos de la Administración Trump, tomando represalias contra ellos por ejercer su libertad de expresión”, añadió.

Durante la exposición de los delitos de destitución hoy ante la Cámara de Representantes, Massie pidió al Congreso “no hacer la vista gorda ante las acciones inconstitucionales e ilegales del secretario Hegseth”.

Entre los ochos cargos que leyó, se incluye incumplir normas orientadas a limitar bajas civiles, mantener acciones militares pese a exigencias legislativas para ponerles fin, tomar represalias ilegales contra el senador demócrata Mark Kelly y respaldar una intervención militar en Yemen sin base legal suficiente.

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