icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el patio del Pentágono, en Arlington, Virginia, el 11 de septiembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el patio del Pentágono, en Arlington, Virginia, el 11 de septiembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
/ FINN GOMEZ
Por Agencia EFE

El congresista republicano Thomas Massie presentó este martes cargos contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para promover un juicio político en su contra por sus acciones relacionadas con la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.