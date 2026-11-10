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Resumen

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2026. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2026. (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
/ ROBERTO SCHMIDT
Por Agencia EFE

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó este martes un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por actuaciones como la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

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