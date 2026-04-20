“Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén”, dijo Hegseth, en lo que describió como una oración inspirada en la Biblia, concretamente en Ezequiel 25:17.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa sobre Irán. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

El problema es que esa versión no está en la Biblia. El pasaje real es más breve y carece de buena parte del dramatismo que Hegseth recitó. El resto coincide casi palabra por palabra con el monólogo que el personaje de Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, recita en “Pulp Fiction”, la película de Quentin Tarantino que convirtió ese falso versículo en un ícono cultural.

El secretario de Guerra aseguró que se trataba de una oración militar “CSAR 25:17″ aprendida de un operativo de rescate en Irán. Pero la explicación no contuvo el revuelo: en redes sociales y círculos políticos, la escena fue leída como algo más que un desliz.

Para el internacionalista Ramiro Escobar el caso revela una lógica más profunda dentro de la administración de Donald Trump. “Estamos ante una administración que, en varios frentes, parece estar en guerra contra la razón. Hegseth es un nacionalista cristiano con trayectoria, que ha defendido posturas extremas y que ahora intenta incorporar un componente religioso para promover una suerte de cruzada contra el mundo musulmán”, sostiene.

En los últimos meses, el secretario de Defensa ha incorporado referencias religiosas de manera sistemática en su discurso público. Apenas un día después del episodio, comparó a periodistas críticos con los “fariseos” del Evangelio, una analogía que refuerza una narrativa en la que la prensa deja de ser un contrapeso democrático para convertirse en antagonista moral.

El profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) explica que este discurso no es improvisado sino busca movilizar emociones. “Se intenta convocar sentimientos religiosos en la población, en Estados Unidos y también fuera, para convertir conflictos políticos en algo parecido a una cruzada con aire cristiano. Pero eso es todo lo contrario al espíritu religioso que dicen defender”, revela.

El patrón empieza a ser reconocible: citas bíblicas, apelaciones a la fe y una retórica que tiende a enmarcar los conflictos —incluida la guerra con Irán— en términos del bien contra mal.

¿Ignorancia o estrategia?

El episodio de “Pulp Fiction” durante un servicio religioso en el Pentágono puede desvelar que no hay un rigor, una verificación previo a un discurso o, también, que están cegados en el tema religioso. Y no es descabellado, pues desde el inicio de la guerra con la República Islámica de Irán, el 28 de febrero, Pete Hegseth ha invocado un propósito divino para justificar el conflicto e inclusive ha pedido que los estadounidenses recen por una victoria militar en Oriente Medio “en el nombre de Jesucristo”.

En esa misma línea, Ramiro Escobar plantea estas dos hipótesis para entender este tipo de intervenciones en las que se vincula la religión. “La primera es que algunas personas que están en la administración Trump, probablemente sea el caso de Hegseth, adolecen de una ignorancia suprema, no se preparan para lo que van a decir, no entienden de cultura fílmica probablemente, o no tienen una gran cultura general”, señala el analista internacional.

Hegseth está parado, apuntando hacia algo delante, mientras el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miran lo que señala.

La segunda hipótesis, en tanto, es considerada por Escobar como una estrategia deliberada, en la cual entienden claramente lo que están generando, un escenario polarizado en donde se busca mayor apoyo.

“También es posible que sepan lo que dicen y lo hacen deliberadamente para de pronto causar revuelo, convocar más apoyos y seguir, digamos, afianzando este pie de cruzada y polarizando la discusión para decir que el mundo se sepaa entre el bien y el mal. Ahora, me inclino más a pensar que las personas que están en la administración Trump, y el propio Hegseth, tienen una mentalidad extremista, un nacionalismo cristiano extremo, recalcitrante”, puntualiza el docente de la PUCP.

Religión y poder

El uso del factor religioso no es casual. En Estados Unidos y en gran parte de nuestro continente, la religión funciona como un potente elemento de cohesión social, lo que la convierte en una herramienta recurrente para movilizar apoyos políticos. Con las elecciones de medio mandato de noviembre cada vez más cerca, no es descabellado pensar que esta apelación busque reforzar bases electorales, activar identidades y recuperar respaldo en un escenario político cada vez más tensionado.

Sin embargo, Ramiro Escobar advierte que la estrategia puede estar fallando. “La administración Trump enfrenta problemas tanto internos como externos. No ha logrado apagar la guerra en Irán, no ha acabado la guerra en Ucrania. Ha promovido una solución de facto en Palestina, pero que no está resultando. Entonces, camina con desventaja hacia las elecciones de noviembre para cambiar el parlamento. Por ello, probablemente está pensando en reforzar su base apelando al factor religión, pero tengo la impresión que el tiro les ha salido desviado”, manifiesta.

De hecho, Escobar señala que ya hay señales de desgaste, incluso dentro de sus propias filas, como el movimiento MAGA, y no solo por la cita de ficción de Hegseth, sino también por esas imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) por parte de Donald Trump en donde se mostraba como Jesucristo y que luego fue eliminada de sus redes sociales. Las tensiones también se han trasladado a importantes figuras religiosas como la del papa León XIV, a quien Trump ha calificado de “débil”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social). / Donald Trump via Truth Social

“Cuando entras en confrontación con el Papa, ya no es solo política, es un problema de otro nivel, de otra magnitud. Creo que él [Trump] no ha medido y Hegseth mete la pata de esa cita [de ”Pulp Fiction"]. Tengo la impresión que esto, en vez de favorecerlos, los va a afectar [en las elecciones legislativas]. La cohesión social o el apoyo que pretendía ganar con esta [estrategia] más bien puede generar lo contrario, críticas y el declive en la popularidad de Trump", señala el docente de la PUCP.

Ahora, el impacto no es solo interno. Para el internacionalista aunque los episodios de Hegseth o de Trump puedan parecer cómicos o tragicómicos, advierte que hay un elemento de fondo que está pasando desapercibido, que se trata de la nación con el mayor poder militar del planeta, la cual no solo se sostiene únicamente por su arsenal, sino también por la calidad de las personas que están al mando. “Una potencia adquiere poder, adquiere influencia, no solo porque tiene un gran arsenal, sino porque tiene líderes mínimamente sensatos, y eso creo que es algo que no estamos viendo en este momento, sino todo lo contrario”, indica.

En ese escenario, incluso algunos aliados, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, comienzan a tomar distancia, mientras que los adversarios aprovechan puden aprovechar ese momento. “Se genera un efecto de ridiculización global, pero también una preocupación legítima”, finaliza Ramiro Escobar.

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