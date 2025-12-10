Buque petrolero incautado por fuerzas estadounidenses. Foto: Pam Bondi, Fiscal General de EE. UU.
Buque petrolero incautado por fuerzas estadounidenses. Foto: Pam Bondi, Fiscal General de EE. UU.
Petrolero incautado por EE.UU. pudo intentar ocultar su paradero, según The New York Times
Petrolero incautado por EE.UU. pudo intentar ocultar su paradero, según The New York Times

Petrolero incautado por EE.UU. pudo intentar ocultar su paradero, según The New York Times

El frente a las costas de el miércoles podría haber estado intentando ocultar su paradero transmitiendo datos de ubicación falsificados, según un análisis de imágenes satelitales de The New York Times.

De acuerdo con el análisis del medio estadounidense, el barco aparece hundido en el agua y aparentaba estar sobrecargado después de transportar una cantidad significativa de petróleo que oscilaba entre 1,9 millones de barriles.

¿Por qué EE.UU. envió cazas Super Hornet a zonas sensibles cerca de Venezuela y cuál es el poder de estas naves de guerra?

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado frecuentemente petróleo desde países sancionados por Estados Unidos. Los datos de seguimiento del buque muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años, según el NYT.

Una imagen satelital capturada el 18 de noviembre muestra al petrolero atracado en la terminal petrolera José del país, mientras su transponedor mostraba que estaba en otro lugar.

El presidente estadounidense, dijo esta tarde: “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Esta captura de pantalla de un video publicado por la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, muestra la ejecución de una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán. (AFP).
Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el , aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana , quien no asistió, aunque asegura que se encuentra en la capital noruega.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del , algo que Caracas niega tajantemente.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

