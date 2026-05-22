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Phillip Levine en una entrevista con PBS en 2011. Foto: Captura de pantalla: YouTube/PBS News Hour
Phillip Levine en una entrevista con PBS en 2011. Foto: Captura de pantalla: YouTube/PBS News Hour
Por Agencia EFE

La exasistenta personal del criminal sexual Jeffrey Epstein acusó al antiguo alcalde de Miami Beach y candidado a gobernador de Florida en 2018, Philip Levine, de agredirla sexualmente, según testimonios citados este viernes por el diario Miami Herald.

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