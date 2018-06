Policía de Arizona masacra y se burla de detenido neutralizado [VIDEO]

El abogado de un hombre que aparece en un video cuando policías lo golpean y luego se burlan de él cuando yace en el piso de un hospital, dijo el jueves que es una prueba más de que la policía de un suburbio de Arizona actúa habitualmente por encima de la ley.

Por tercera vez en una semana, las cámaras corporales de la policía de Mesa, ciudad de Arizona, estado de Phoenix, han puesto en entredicho el uso de la fuerza por el organismo policial.

El abogado Bret Royle dijo que obtuvo recientemente los videos del arresto de José Luis Conde, efectuado en enero, mientras negociaba un acuerdo de declaratoria ante un tribunal. Royle dijo que el video muestra un panorama más brutal de lo que se lee en los informes policiales.

“Cuando los agentes actúan de esta manera, los ciudadanos cuestionan la integridad de todos”, dijo Royle en conferencia de prensa en su oficina. “Abusaron de la confianza de los fiscales al escribir informes embellecidos, si no es que falsificados”.

Conde, un jardinero de 23 años, es acusado de resistencia a la policía, asalto agravado, posesión o consumo de narcóticos y fuga.



El video muestra cuando, estando esposado, un agente le dio cuatro puñetazos y codazos. Conde dijo que también lo arrojaron contra una pared, le metieron un dedo en el ojo y lo golpearon en la cabeza con una linterna pesada. Requirió sutura en una oreja.

“Se reían de mí cuando estaba tendido en un charco de mi propia sangre, apenas consciente”, dijo Conde. “Y esto no es cosa de risa”.



La policía de Mesa dijo que no ha recibido una queja y que no ha iniciado una investigación del arresto de Conde.



Fuente: AP