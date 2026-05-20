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Fotografía de archivo fechada el 6 de enero de 2021 que muestra a simpatizantes del expresidente Donald Trump mientras se toman el Capitolio en Washington, D.C (EE.UU). Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo fechada el 6 de enero de 2021 que muestra a simpatizantes del expresidente Donald Trump mientras se toman el Capitolio en Washington, D.C (EE.UU). Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

Agentes de policía atacados el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio han presentado una demanda para frenar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para ayudar a víctimas de “guerra judicial” por considerarlo un “acto de corrupción presidencial”.

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