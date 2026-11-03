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Resumen

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El 3 de noviembre de 2026, en Nueva York, se observa a personas votando durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
El 3 de noviembre de 2026, en Nueva York, se observa a personas votando durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

Estados Unidos acude este martes a las urnas para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda del presidente Donald Trump, además de numerosos cargos estatales y locales.

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