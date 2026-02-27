Escuchar
Estados Unidos movilizó el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en el Mar Caribe.
Por Agencia EFE

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, según recogen medios israelíes.

