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El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) de Estados Unidos y el crucero de misiles guiados USS Philippine Sea (CG 58) navegando en formación por el estrecho de Ormuz el 18 de septiembre de 2020. (Foto de Elliot Schaudt / Armada de los Estados Unidos / AFP).
El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) de Estados Unidos y el crucero de misiles guiados USS Philippine Sea (CG 58) navegando en formación por el estrecho de Ormuz el 18 de septiembre de 2020. (Foto de Elliot Schaudt / Armada de los Estados Unidos / AFP).
/ ELLIOT SCHAUDT
Por Agencia EFE

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las armadas de diez países diferentes como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

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