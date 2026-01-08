Estados Unidos: Agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland

La policía estatal de Oregón bloquea una calle mientras se enfrenta a manifestantes en Portland, Oregón, el 4 de noviembre de 2020. (Kathryn ELSESSER / AFP)
La policía estatal de Oregón bloquea una calle mientras se enfrenta a manifestantes en Portland, Oregón, el 4 de noviembre de 2020.
(ICE) dispararon este jueves contra dos civiles dejándolos heridos en en una zona residencial, según confirmó la policía local.

Los agentes policiales de la ciudad de Portland, en el estado de Óregon, fueron notificados sobre un hombre y una mujer, no identificados, heridos por proyectiles y al llegar al lugar confirmaron que existían dos agentes de ICE posiblemente involucrados, según confirmó el departamento de la policía en su cuenta de X.

MIRA AQUÍ: Qué se sabe de Renee Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración ilegal en Minneapolis

Las dos personas con los disparos tuvieron que ser enviadas a un hospital de la localidad y no existen detalles sobre su estado de salud.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado en X donde confirmaba que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho, pero luego fue retirado de la plataforma.

Las autoridades locales aún no informan detalles sobre el contexto de los disparos, sin embargo el jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población “mantener la calma”.

El suceso fue registrado 24 horas después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minéapolis, cuyo caso ha levantado una serie de protestas contra el actuar de los agentes federales y la política de la Administración del presidente, Donald Trump, que ha desatado este tipo de altercados que le ha costado la vida a por lo menos siete personas en los últimos meses.

