Donald Trump cumple el sábado su primer año como presidente de Estados Unidos. Han sido 365 días intensos en la máxima potencia mundial, marcados por una serie de sucesos que generaron polémica y por hechos que los más fieles seguidores del magnate consideran relevantes para el país.

Con un discurso proteccionista, nacionalista, xenófobo y buscando ser fiel al mensaje que utilizó en campaña “Make America great again” ("Hacer América grande de nuevo"), Donald Trump finaliza su primer año con un porcentaje de aprobación muy inferior al promedio de sus antecesores y con un descontento interno en amplios sectores de la sociedad estadounidense y desconfianza internacional que genera muchas dudas respecto al futuro político de su gestión.

Pero también puede exhibir resultados positivos en materia económica, pues el país no se ha parado luego de su elección, como pronosticaban varios analistas. Y el mandatario mantiene las promesas que sedujeron a la ultraderecha, como la construcción de un muro en la frontera con México y con una guerra abierta contra los inmigrantes indocumentados.

¿Has sido positivo o negativo el primer año de Donald Trump? ¿Cómo será lo que viene por delante? El Comercio conversó con tres internacionalistas para analizar los que nos dejó el controvertido mandatario de Estados Unidos en sus primeros 365 días.

“Lo positivo que nos deja el primer año de Trump es que ha habido continuidad en el orden democrático estadounidense, en el sentido de que son los propios órganos democráticos los que han puesto la alerta cuando Donald Trump ha intentado propasarse de sus atribuciones políticas, y han hecho que retroceda en algunas cosas cuando el Congreso o Poder Judicial le ha llamado la atención. Esto ha demostrado la solidez de la democracia e institucionalidad de Estados Unidos y que va más allá de Donald Trump. También podemos atribuirle la consolidación de la recuperación económica de Estados Unidos, que ya se venía trabajando desde el gobierno de Barack Obama”.

“En lo negativo podemos sumar sucesos desde el primer día al caracterizarse por ser un gobernante antiinmigrante y que no se preocupa del bienestar del contexto internacional, sino que solo se enfoca en la política interna. En ese sentido, le ha importado poco el cambio climático y el funcionamiento de las Naciones Unidas, algo que es propio de los republicanos, y que agravó al dar ese lamentable comentario sobre los países muy pobres que ponen en evidencia al verdadero Trump, ese que todos conocemos por ser xenófobo, discriminador y que algunas veces se frena, no porque lo sienta así, sino porque finalmente es el presidente de Estados Unidos”.



“Respecto a su segundo año en el poder, considero que Donald Trump empezará el primer semestre de este año conservando esa postura radical que lo representa, imponiendo sus ideas y sus formas, pero hacia el segundo semestre y terminando su segundo año tendrá que moderarse de cara al siguiente año para medir la temperatura de cuanto este radicalismo que él presenta lo ha beneficiado y decidirá buscando la reelección al finalizar su mandato. Además, hay que considerar el doble trabajo político del que se tiene que encargar: convencer a su base política y luego convertirse en el candidato de los republicanos de cara a su postulación”.

“Es complicado decidir si el primer año de Donald Trump ha sido positivo o negativo porque dependerá de la perspectiva con la que se mire. Lo que nos debería llamar poderosamente la atención de este primer año de mandato es que sea un presidente con un nivel de aprobación tan bajo pese a recibir un país con una economía en crecimiento y que no ha afrontado ninguna guerra o crisis internacional mayúscula hasta ahora. Entonces, es de presumir que su nivel de aprobación sería aún menor de darse una recesión o una crisis internacional significativa”.

“Desde la visión de Trump, el discurso que sostiene le permitió ganar las elecciones y es lo que mantiene unida a su base electoral, que comprende la mayoría de los votantes republicanos. En ese sentido, cumple su propósito fundamental de tenerla unificada con medidas que son términos cifrados para un discurso xenófobo y racista. Cuando habló del muro por primera vez, lo asoció a inmigrantes que eran enviados por el Gobierno Mexicano, que no eran su mejor gente y la conformaban violadores, narcotraficantes, etc. El miedo a las minorías étnicas en general e inmigrantes indocumentados en particular es una fuente de apoyo político para Donald Trump”.



“En términos internacionales, es paradójico que el país que contribuyó decididamente a crear el orden internacional contemporáneo, sea el mismo Estado que ahora, bajo el poder de Donald Trump, subvierta ese orden. Esto es un cambio importante y preocupante para el resto del mundo en todos los sentido”.

“Lo más probable es que Donald Trump mantenga este tipo de políticas que ha llevado hasta ahora salvo que pierda una o ambas cámaras en el Congreso, que según las encuestas caben dentro de lo posible. Si el resultado es desfavorable, entiéndase que los republicanos pierdan al menos una de las cámaras, probablemente lleve a cambios más adelante.

“Es complicado resaltar puntos positivos de Donald Trump en este primer año de mandato. Es cierto que él estuvo dispuesto a tratar la situación de los ‘dreamers’ decretando una extensión que les dé seguridad, pero luego lo puso como una especie de chantaje a los demócratas para que le aprueben los fondos para el muro fronterizo con México”.

“Respecto a los puntos negativos se encuentra la obsesión por demoler el legado de su antecesor sin obedecer a ningún tipo de racionalidad y dejando de lado las políticas de Estado. Su política exterior sobre Israel e Irán deja mucho que desear y se mezclan preocupantemente con las opiniones de su electorado. No hay que olvidar el tema ambiental y el retiro de Estados Unidos de varios acuerdos internacionales, promoviendo la tendencia de aislamiento y proteccionismo”.

“El usual comportamiento de Donald Trump de insultar a sus adversarios, muchas veces con mentiras y comentarios despectivos, también afecta la imagen del mandatario, y la verborrea e incontinencia tuitera ha perjudicado a su país interna y externamente, sin dejar de lado los continuos enfrentamientos con la prensa. Donald Trump es un rosario de errores, mezquindades y maldad”.



“Respecto a su segundo año, el presidente de Estados Unidos se ha caracterizado por ser muy contradictorio y en su segundo año puede dar la sorpresa si continúa con su ofrecimiento de suscribir un acuerdo que pudiera favorecer a los inmigrantes, pese al coste del revés político que pueda significar ante su base de electores. Por otro lado, si solo nos atenemos a la experiencia que nos ha ofrecido este primer año, el porvenir es de pesimismo y terror, sumando la posibilidad de que pudiera haber un enfrentamiento con Corea del Norte, que sería catastrófico”.