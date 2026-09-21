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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. X/Delcy Rodríguez (FOTO: EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d) a su llegada este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. X/Delcy Rodríguez (FOTO: EFE)
Por Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes.

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