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Resumen

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Joseph Aoun viajó a Estados Unidos para participar en conversaciones sobre acuerdos con Israel. (Foto: AFP)
Joseph Aoun viajó a Estados Unidos para participar en conversaciones sobre acuerdos con Israel. (Foto: AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, partió este sábado a Washington por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre el alto el fuego con Israel y la retirada de las tropas del Estado judío en el sur del país árabe, anunció la Presidencia libanesa.

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