El presidente del Líbano, Joseph Aoun, partió este sábado a Washington por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre el alto el fuego con Israel y la retirada de las tropas del Estado judío en el sur del país árabe, anunció la Presidencia libanesa.

La Presidencia dijo en un comunicado que Aoun viajó con la primera dama libanesa, Nehmat Aoun, desde Beirut a Washington “en respuesta a una invitación” de Trump, después de que Estados Unidos calificara el pasado miércoles de “productivas y positivas” las negociaciones entre el Líbano e Israel en Roma para avanzar en el alto el fuego.

“Se celebrará una cumbre libanesa-estadounidense en la Casa Blanca, y el presidente Aoun sostendrá reuniones y consultas con varios responsables estadounidenses para abordar la situación en el Líbano y las vías posibles para consolidar el alto el fuego”, añadió el comunicado.

Las conversaciones también se centrarán en “restablecer la seguridad y la estabilidad en el Líbano en general y en el sur en particular”, la zona más castigada por los bombardeos y la ocupación israelí, así como “la retirada de Israel de las zonas libanesas que ocupa, y el ejercicio de la autoridad del Estado en todas las regiones”.

Las consultas en Roma concluyeron el miércoles tras dos días en los que el Líbano e Israel, con EE.UU. como mediador, discutieron el mecanismo de retirada de las fuerzas israelíes del sur del país, según el Departamento de Estado estadounidense.

Esa fue la sexta ronda de contactos entre el Gobierno israelí y el libanés para poner fin al conflicto iniciado el 2 de marzo entre el grupo chií Hizbulá e Israel tras el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero.

Los encuentros en Roma, que siguen a las cinco rondas anteriores celebradas en Washington, sirvieron para afinar los detalles de las denominadas “zonas piloto” en el sur del Líbano, de las que se retirarán las fuerzas israelíes y cuyo control será asumido por el Ejército libanés sin presencia de Hizbulá, aliado de Irán.

Estas zonas se implementarán “en los próximos días”, según la diplomacia estadounidense.

Próximamente, se celebrarán “conversaciones técnicas más amplias” con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral de paz entre Israel y el Líbano, según el Departamento de Estado.

La retirada israelí de determinadas zonas del sur del Líbano se acordó el pasado 26 de junio con el acuerdo marco firmado en Washington por representantes israelíes y libaneses.

Según las autoridades libanesas está previsto que se celebren nuevos encuentros en la capital italiana y en otros lugares para supervisar el cumplimiento de los compromisos pactados.