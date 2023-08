Solo dos de los ocho aspirantes republicanos a la Casa Blanca que participaron esta noche en el primer debate de primarias dejaron claro que no apoyarán a Donald Trump si es condenado por alguno de los múltiples crímenes de los que ha sido acusado.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson fueron los dos únicos que no levantaron la mano al ser preguntados si apoyarían al favorito de estas primarias, el expresidente Trump, en caso de condena.

Y solo ellos y el exvicepresidente Mike Pence -que sí levantó levemente la mano en la citada pregunta aunque la bajó muy poco después- criticaron abiertamente al expresidente.

El expresidente estadounidense durante una entrevista con el periodista Tucker Carlson, el 23 de agosto de 2023, transmitido a la par del primer debate republicano. (Captura de X/Twitter @TuckerCarlson)

Mientras, el principal rival de Trump en esta carrera según las encuestas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rehusó contestar a preguntas sobre el 6 de enero.

La primera pregunta sobre el “elefante ausente en la habitación” -como llamó a Trump uno de los moderadores, el presentador Bret Baier- provocó uno de los momentos más tensos del debate republicano.

Baier quiso que los ocho precandidatos levantaran la mano si apoyarían a Trump aunque fuera condenado por alguno de los múltiples casos por los que se le acusan, y todos menos Christie y Hutchinson lo hicieron, aunque DeSantis tardó en alzarla y Pence lo hizo detrás del resto y levemente.

Chris Christie, el aspirante más crítico con Trump desde el inicio de esta carrera, insistió en que “alguien tiene que dejar de normalizar estas conductas” y señaló que independientemente de lo que se opine sobre los cargos contra Trump, su conducta en el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 fue “impropia” de su cargo como presidente.

“Trump dijo que estaba bien suspender la Constitución cuando su juramento es protegerla”, dijo Christie, quien añadió que todo el mundo “debería reconocer” a Mike Pence porque aquel día sí cumplió su obligación de defender la Constitución.

La mayoría de los presentes consideraron que Pence hizo lo correcto aquel día, mientras que el entonces vicepresidente recordó cómo Trump le pidió que lo colocara “por encima de la Constitución” y “por supuesto” se negó a hacerlo como se negaría de nuevo.

Pero Ron DeSantis no quiso ponerse claramente del lado de Pence y cuando le reprocharon que no respondiera a esa cuestión replicó que ya lo había hecho en otras ocasiones y criticó que se insistiera en hablar del 6 de enero, del pasado, y no del futuro.

El empresario Vivek Ramaswamy, que en todo el debate presumió de ser el único “no político” de esta terna, dijo que Trump ha sido “el mejor presidente” del país pero lamentó que ahora esté “motivado por el lamento y la venganza”.

El otro gran crítico de Trump, Asa Hutchinson, advirtió de que el Partido Republicano afronta un “grave problema” en su posición frente a lo que hizo Trump el 6 de enero, un “crimen muy serio” que él no piensa apoyar.

TAMBIÉN VER: Trump contraprograma el debate republicano con una entrevista a la misma hora

Y la única mujer de este grupo, la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley, defendió a Pence pero también pidió hablar del futuro para que los estadounidenses decidan, y aprovechó para recalcar que es “hora de un nuevo líder conservador”, porque tres de cada cuatro estadounidenses no quieren un nuevo duelo Trump-Biden.

Trump es el gran ausente de este debate al que se ha negado a ir por entender que es el líder indiscutible de los republicanos.