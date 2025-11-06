El príncipe Andrés, duque de York; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Jordan PETTITT / Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach AFP)
El príncipe Andrés, duque de York; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Jordan PETTITT / Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Congreso de EE.UU. solicita al expríncipe Andrés que declare sobre su relación con Jeffrey Epstein
Resumen de la noticia por IA
Congreso de EE.UU. solicita al expríncipe Andrés que declare sobre su relación con Jeffrey Epstein

Congreso de EE.UU. solicita al expríncipe Andrés que declare sobre su relación con Jeffrey Epstein

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ha solicitado este jueves a , hermano del rey de Inglaterra, que comparezca para ser entrevistado a cuenta de su relación con el pederasta .

El demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García, ha escrito una carta enviada hoy a Mountbatten Windsor para que se someta a una entrevista transcrita ante el mencionado comité.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Gobierno Trump admite al Congreso que no puede justificar legalmente un ataque a Venezuela

Mountbatten Windsor, que fue despojado de sus títulos reales de príncipe y duque de York esta misma semana, tiene hasta el 20 de noviembre para responder a la misiva.

El Congreso estadounidense no puede obligar, en cualquier caso, a ciudadanos extranjeros como a declarar, lo que significa que el hermano de Carlos III puede ignorar la citación.

Los hombres ricos y poderosos han evadido la justicia durante demasiado tiempo. Ahora, el ex príncipe Andrés tiene la oportunidad de confesar y brindar justicia a las víctimas”, reza la carta firmada por García, congresista por California.

La petición, firmada solo por los congresistas demócratas del comité, llega después de que el Comité de Supervisión abriera una investigación bipartidista sobre Epstein en verano, momento desde el cual ha ido publicando documentos incluidos en las pesquisas del FBI sobre el caso.

Entre el material se encuentran documentos en los que aparece varias veces el nombre de Mountbatten Windsor, incluyendo registros de vuelo hacia y desde la isla propiedad de Epstein en el Caribe.

Mountbatten Windsor fue acusado por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, de abusos sexuales, una alegación que el expríncipe continúa negando y que fue resuelta por ambas partes fuera de los tribunales.

VIDEO RECOMENDADO

Los británicos celebraban el viernes 31 de octubre la decisión histórica del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrés del título de príncipe, aunque esta medida podría no ser suficiente para poner fin a su caída en desgracia ni a las intenciones del Parlamento de supervisar a la familia real. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC