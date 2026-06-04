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El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el 3 de junio de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente boliviano Rodrigo Paz pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el 3 de junio de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

Estados Unidosestá vigilando” la crisis en Bolivia y aumentará su ayuda de emergencia y el “apoyo logístico” al gobierno del presidente Rodrigo Paz para combatir los bloqueos, anunciaron este jueves el jefe del Pentágono y el secretario de Estado.

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