El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante los medios de comunicación mientras camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de enero de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL)
Agencia EFE
Donald Trump amenaza con “medidas muy severas” si Irán ahorca a manifestantes
El presidente de , , amenazó este martes con imponer “medidas muy severas” si las autoridades de ahorcan a manifestantes que participan en la ola de protestas que sacude al país.

Tomaremos acciones muy severas si hacen algo así. Tomaremos acciones muy severas”, declaró Trump al ser consultado en una entrevista con CBS News sobre informaciones de que la República Islámica planea comenzar a ejecutar por ahorcamiento a los manifestantes.

Francisco Sanz
En declaraciones posteriores a la prensa, Trump minimizó las advertencias de Irán, que prometió una respuesta en caso de un ataque estadounidense.

Sí, Irán dijo eso la última vez que destruí sus capacidades nucleares, que ya no tienen, así que será mejor que se comporten”, expresó el mandatario.

El republicano hizo estas declaraciones después de que el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtiera a Washington que Irán responderá “con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión”.

A su vez, estas palabras se produjeron luego de que Trump amenazara este mismo martes con cancelar el diálogo con las autoridades iraníes hasta que “cesen los asesinatos” durante las protestas que sacuden al país, y asegurara a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos nueve menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló hoy en rueda de prensa que “no existe una cifra verificada” por el organismo sobre el número de personas fallecidas en las protestas, pero que “es evidente que un número inaceptable de civiles ha muerto”.

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes 12 de enero una oenegé, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

