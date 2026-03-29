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Agentes del LAPD arrestaron a un manifestante disfrazado de la Estatua de la Libertad cerca del Centro de Detención Metropolitano durante la jornada nacional de protesta "No Kings", el 28 de marzo de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
Agentes del LAPD arrestaron a un manifestante disfrazado de la Estatua de la Libertad cerca del Centro de Detención Metropolitano durante la jornada nacional de protesta "No Kings", el 28 de marzo de 2026. (ETIENNE LAURENT / AFP)
/ ETIENNE LAURENT
Por Agencia EFE

Más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras las protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) contra el presidente Donald Trump, en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas, según informaron autoridades locales este domingo a la prensa.

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