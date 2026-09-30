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Resumen

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El director ejecutivo de xAI, Tesla y SpaceX, Elon Musk, responde a una pregunta de los medios de comunicación frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El director ejecutivo de xAI, Tesla y SpaceX, Elon Musk, responde a una pregunta de los medios de comunicación frente al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el empresario Elon Musk participará en el diseño de las armas y los sistemas militares que el país necesitará para las guerras del futuro, como parte de una nueva iniciativa del Pentágono presentada durante un discurso en la base de Marines de Quantico, Virginia.

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