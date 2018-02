Aún no ha terminado el segundo mes del año y en EE.UU. ya se han registrado 18 tiroteos en escuelas. Esta vez, el ataque de Nikolas Cruz en un colegio de Florida ha puesto el tema nuevamente en la agenda.

“No tengo una explicación de por qué alguien mata a niños, hay más que problemas mentales ahí”, dice Robert Boyd, representante de la organización estadounidense Alianza por las Escuelas Seguras.

—Hay quienes consideran que este es un problema de armas. ¿Está de acuerdo?

Hay que tener claro que las armas no matan a la gente, la gente es quien mata a la gente. Lo hemos visto en Europa y en EE.UU.: cuando los perpetradores no tienen acceso a las armas de fuego utilizan un auto o un cuchillo. Ahora, desafortunadamente, es cierto que en este país tenemos una extraña accesibilidad a las armas. Sin embargo, hay otros problemas que generan estas situaciones.

—¿Por ejemplo?

Déjame darte unas cifras. El 94% de los incidentes masivos que han sucedido en escuelas primarias fueron cometidos por intrusos [pueden ser ex alumnos o personas ajenas al colegio]. El 35% de los incidentes masivos en las escuelas secundarias son perpetrados por intrusos [según un estudio de The Rural School and Community Trust]. Si bien queda un 65% de casos cometidos desde adentro, el atacante no necesariamente llevará un arma, encontrará lo que sea.

—Entonces el problema es mayor, cualquiera puede entrar a las escuelas…

El informe de la Comisión Sandy Hook concluyó que ningún perpetrador de tiroteos masivos ha forzado una cerradura. Entonces, si el salón de clases o la escuela están cerrados el tirador se moverá. Lo hemos visto durante el tiroteo de Rancho Tehama, en California, en el 2017, el tirador derrumbó la entrada con su camioneta, pero la rápida acción de una maestra hizo que los niños se refugiaran en los salones y evitó una tragedia mayor. Es tan simple como que las cerraduras detienen a esta gente.

—Si es tan simple, ¿por qué no se ha solucionado?

Porque el promedio de antigüedad de las escuelas K-12 [denominación para escuelas públicas que van desde kindergarten hasta el 12º grado] en EE.UU. es de 40 años, necesitan desesperadamente una renovación para evitar estos ataques. Fueron construidas en los 70, cuando no teníamos la cantidad de tiroteos que vemos ahora. La mayoría de las escuelas no tiene cerraduras, en Sandy Hook el atacante rompió el vidrio [de la entrada principal], entró a los pasillos y los profesores no podían cerrar las aulas.

—Cruz era considerado una amenaza. Que llegue a causar un tiroteo revela una gran falla…

Es más fácil expulsar a un chico de la escuela que ayudarlo. En mi país estigmatizamos los problemas mentales, no queremos lidiar con ellos. Si expulsas a un potencial tirador de tu escuela, solo lo estás enviando a un lugar donde podrá adquirir lo que necesita para atacar.

—¿Cuándo y cómo se fundó su organización?

Tras el ataque en Sandy Hook hubo una serie de esfuerzos para enfrentar el problema, nos unimos especialistas en seguridad y construcción de escuelas, se creó la Alianza de Socios para Escuelas más Seguras (PASS), además de una guía para que las escuelas tengan instalaciones más eficientes. Les brindamos asesoramiento gratuito y la planificación también. Pero el gran problema es que no tienen el dinero para implementarlo.

—¿Eso depende del Estado o del gobierno federal?

Las escuelas forman parte del Plan Nacional de Protección de Infraestructura (NIPC), dependen del gobierno federal. El problema es que todo el dinero se dirige a ‘objetivos de alto valor’ como edificios del Gobierno, plantas nucleares y similares. Eso está bien si lidias con Al Qaeda o terroristas que buscan blancos simbólicos, pero ahora el Estado Islámico y otras organizaciones buscan lugares que les aseguren más víctimas, no importa si es un jardín o una calle. El Gobierno no ha hecho nada para cumplir las necesidades de estos ‘objetivos suaves’.

—¿Cuánto costaría eso?

Para implementar la seguridad mínima se necesitan menos de US$1.000 por escuela. El problema es que tenemos 100 mil escuelas públicas en EE.UU., se necesitarían US$10 mil millones. No queremos que el gobierno federal pague todo eso pero sí puede dar un tercio, otro puede venir del Estado y el resto de las escuelas locales.