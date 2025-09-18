Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué es Antifa y por qué Trump anunció su designación como organización terrorista?
Donald Trump anunció el miércoles que designará al movimiento radical de izquierda Antifa en Estados Unidos como una “organización terrorista”. Lo hizo en momentos en los que el presidente ha iniciado una escalada contra sus opositores, utilizando el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk para sostener que en su país hay una conspiración violenta contra los valores conservadores estadounidenses.

