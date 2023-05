La cadena CNN, basada en fuentes federales, calculó que unos 152.000 migrantes están del lado mexicano esperando cruzar a Estados Unidos.

Solo en Chihuahua habría unos 60.000 migrantes, en Tamaulipas 35.000 y en Cohauila 25.000, de acuerdo con CNN.

Un niño mira a través del muro fronterizo que separa a México de Estados Unidos en Tijuana. (REUTERS/Mike Blake).

En tanto, la agencia EFE informó que el lunes unos 5.000 migrantes entraron a México por Chiapas en su camino hacia la frontera norte, por lo que el flujo seguirá en aumento en estos días.

Migrantes hacen fila para tramitar sus papeles en Tapachula, México. Una nueva ola de cerca de 5.000 migrantes de diversos países llegó este lunes 8 de mayo del 2023 a Chiapas. (EFE/Juan Manuel Blanco).

Mientras que en El Paso, Texas, muchos de los que ya lograron cruzar acampan en las calles del centro de la ciudad, pues los albergues para migrantes ya han sido desbordados.

La agencia AFP explicó que en El Paso los migrantes que están en las calles se cubren del sol con sábanas o descansan sobre cartones, mientras que muchos niños piden limosnas.

Migrantes acampan cerca de la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de El Paso, Texas, el 8 de mayo de 2023. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

Daniel Mora, sacerdote de la Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en El Paso, le dijo a la agencia EFE que “la situación es de crisis humanitaria”.

”Hay más de mil personas fuera de la parroquia y todos los albergues están llenos a reventar. Es una situación de crisis humanitaria, no solo migratoria”, aseguró.

Agregó que los “migrantes se están quedando en la calle durmiendo a la intemperie, con una sola comida al día muchas veces y con todos los problemas de salud que les afectan”.

“La gran crisis humanitaria es que la migración se estancó aquí en El Paso, por el miedo que tiene la gente a seguir, y entonces se ha generado esa gran crisis”, manifestó Mora. Incluso las personas que ya tienen los permisos “sienten miedo de que les van a deportar”, dijo.

Por su parte, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, advirtió que se preparan para la llegada de muchos migrantes más en los próximos días. Hizo esa afirmación tras visitar la localidad mexicana de Ciudad Juárez.

“En la calle calculamos que había entre 8.000 y 10.000 personas”, dijo Leeser, según AFP. “Hay una caravana... que probablemente estará aquí alrededor del 11 de mayo, así que yo digo que el número real con el que estaremos lidiando será de entre 12.000 y 15.000″.

Migrantes se reúnen frente a la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de El Paso, Texas, el 8 de mayo de 2023.(Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

Migrantes usan baños portátiles el miércoles 3 de mayo de 2023, en El Paso, Texas. (EFE/ Jesús Rosales).

La situación en Tijuana, México, es similar. “No se había visto antes algo así”, dijo a la agencia Reuters Enrique Lucero, director de Atención al Migrante. “Se creía que esta frontera estaba totalmente sellada, que era muy difícil brincarla”, agregó.

Según los activistas de Tijuana, los grupos de migrantes comenzaron a llegar esta semana a la ciudad fronteriza con San Diego, California, con la esperanza de adelantarse a una posible avalancha de solicitudes de asilo cuando expire el Título 42.

Migrantes se reúnen entre las cercas fronterizas en San Diego, California.. (REUTERS/Aimee Melo).

Algunos han intentado cruzar ilegalmente en lugar de esperar, indica Reuters. ”Se están adelantando porque piensan que después del 11 de mayo habrá más fila para procesar las solicitudes de asilo”, sostuvo Lucero.

Además… El Paso, el mayor punto de cruce de migrantes El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, dijo que la región de El Paso es donde se ha registrado el mayor número de cruces fronterizos en los últimos seis meses, informó la agencia EFE. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), entre octubre del 2022 y marzo de este año han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos 1.223.067 migrantes, la mayoría de ellos en El Paso. En comparación con el mismo periodo del año pasado el número de detenciones en esta zona aumentó en 134 %. En estos meses, las autoridades detuvieron a 382.092 mexicanos, 85.664 guatemaltecos, 75.824 hondureños y 30.735 salvadoreños, las principales nacionalidades que tradicionalmente han cruzado la frontera sin solicitar los permisos correspondientes. Sin embargo, en los últimos años ha crecido mucho el flujo de ciudadanos de otros países latinoamericanos y, desde octubre pasado, los cuerpos de seguridad han interceptado 114.710 cubanos, 95.039 nicaragüenses, 89.201 colombianos, 61.129 venezolanos, 58.254 peruanos y 46.284 haitianos, entre otras muchas nacionalidades.

Texas despliega militares

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en las últimas semanas solo en la ciudad fronteriza de en Brownsville, en Texas, se han estado organizando expulsiones de indocumentados tres veces al día.

La CBP explicó que desde mediados de abril han ingresado a Brownsville unos 30.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela. La agencia AP explicó que esa cifra es muy superior a los 1.700 migrantes que los agentes de la Patrulla Fronteriza hallaron durante las dos primeras semanas de ese mes.

Ante esta situación, las ciudades tejanas de El Paso, Brownsville y Laredo han declarado el estado de emergencia.

Migrantes cruzan las orillas del Río Grande para ser procesados ​​por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, el 8 de mayo de 2023. (Foto por HERIKA MARTÍNEZ / AFP). / HERIKA MARTINEZ

Además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el lunes el despliegue de la nueva Fuerza Fronteriza Táctica de Texas en la frontera con México para responder a la creciente crisis migratoria.

Cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se unieron a los miles ya desplegados como parte de la Operación Estrella Solitaria.

“La Guardia Nacional de Texas está habilitando helicópteros Blackhawk y C-130 y desplegando soldados especialmente entrenados para la Fuerza Fronteriza Táctica de Texas, que serán desplegados en puntos específicos a lo largo de la frontera para ayudar a interceptar y repeler a grandes grupos de migrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas”, dijo Abbott, quien culpó directamente al presidente Joe Biden por la situación que se vive en la frontera.

Por su lado, el gobierno federal ya había anunciado el 2 de mayo el envío de 1.500 militares a la frontera con México para realizar tareas administrativas durante 90 días. Estos no tienen la misión de detener o procesar a los migrantes sino que están enfocados en la detección de narcóticos.

Detenciones en la frontera de Estados Unidos. (AFP).

¿Qué es el Título 42?

El Título 42 es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944, que permite que el gobierno pueda detener la entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde afuera de las fronteras continentales de Estados Unidos, explicó el diario The New York Times.

Esta norma fue invocada en marzo del 2020 por el entonces presidente Donald Trump para expulsar de manera rápida a los migrantes que intentaran ingresar al país sin documentos, bajo la premisa de que Estados Unidos estaba en medio de una crisis sanitaria debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Así, las personas que eran detenidas en la frontera eran devueltas a México o enviadas a sus países de origen.

En marzo de este año, el gobierno de Biden anunció que el 11 de mayo terminará la designación de crisis de salud pública, por lo que la aplicación del Título 42 llegará a su fin.

El New York Times explicó que el Título 42 permite que los agentes fronterizos agilicen los largos trámites que suele llevar procesar a los inmigrantes, incluido el procedimiento que permite que una persona solicite asilo. Aplicar el Título 42 toma 10 minutos en comparación con el tiempo que se tarda en tramitar a los migrantes con la legislación vigente, que puede llevar una hora o más. La norma permite a los agentes fronterizos expulsar inmediatamente a millones de migrantes.

“En esencia, el Título 42 se había convertido en la política más eficaz para gestionar un alto volumen de cruces fronterizos sin provocar el hacinamiento habitual en los puestos fronterizos, ni agobiar a las comunidades a las que solían ir los migrantes cuando era liberados”, de acuerdo con el New York Times.

En la práctica, el Título 42 no significó el cierre total de la frontera para los inmigrantes indocumentados. Si bien millones fueron expulsados, a más de 1,8 millones se les permitió permanecer temporalmente en el país hasta que comparezcan ante un tribunal de inmigración y, en algunos casos, argumenten que se les debe conceder asilo.

Muertos en la frontera Estados Unidos - México. (AFP).

¿Qué es el Título 8?

Tras el fin del Título 42, los agentes migratorios recurrirán a las leyes habituales para tramitar los cruces de indocumentados, lo que lleva más tiempo pues las personas podrán pedir asilo.

Una de estas herramientas legales es el Título 8. Bajo esta norma los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinan que no existe, habrá deportación inmediata, de acuerdo con Telemundo Houston.

Si los agentes consideran que sí existe razón de miedo creíble para permanecer en Estados Unidos, los inmigrantes deberán ser enviados ante un juez de inmigración. Así, serán admitidos en el país mientras se lleva a cabo todo el protocolo y se les permitirá gozar de ciertos beneficios temporales.

Los oficiales de inmigración también podrán recurrir a la política de “Permanecer en México”, que les permite enviar a los solicitantes de asilo a México mientras se decide el caso.

Los inmigrantes que no cuenten con un patrocinador en Estados Unidos y no tengan una visa o permiso para entrar al país, deben ingresar a la aplicación CBP One, postular a cualquier programa migratorio vigente, como el asilo, cumplir con los requisitos y esperar una cita para presentarse en un puerto de entrada, indicó Univisión.

Por su parte, CNN precisó que bajo el Título 8, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera de manera ilegal. Quienes pasen sin antes solicitar asilo pueden ser arrestados y procesados para una deportación rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió hace unos días que con el Título 8, “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”.