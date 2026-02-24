Por Guillermo Vera Ayala

Un hombre de 21 años identificado como Austin Tucker Martin fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos durante la madrugada del domingo tras entrar de forma no autorizada a la residencia de Donald Trump, presidente del país norteamericano, en el complejo de Mar-a-Lago (Florida).

