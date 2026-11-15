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Resumen

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Miles de personas se vieron afectadas por la cancelación de vuelos en Estados Unidos. (Joe Raedle/Getty Images).
Miles de personas se vieron afectadas por la cancelación de vuelos en Estados Unidos. (Joe Raedle/Getty Images).
Por BBC News Mundo

La Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha levantado la suspensión de vuelos en tierra más larga a nivel nacional desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

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