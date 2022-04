La persona que mató a una mujer en Nueva York le dejó un mensaje escalofriante a su esposo, según fuentes policiales: “Toda tu familia es la siguiente”, reportan medios estadounidenses.

WPIX recordó que la víctima, Orsolya Gaal, de 51 años, “fue encontrada en una bolsa de lona a media milla de su casa”, en una avenida de Forest Hills, en Queens.

Las fuentes le dijeron a WPIX que el crimen sucedió mientras el esposo de Gaal y otro de sus hijos estaban fuera. The New York Post indicó que la autopsia reveló que la mujer fue brutalmente apuñalada casi 60 veces antes de que su cuerpo fuera descubierto. No pareció de inmediato que Gaal sufriera una agresión sexual, reportó el medio.

Al parecer, la mujer le dijo a su hijo menor que iba a ver un espectáculo, pero en su lugar se encontró con otra persona.

”En algún momento, el hombre mató a Gaal en el sótano de su casa, la metió en una bolsa de lona y arrojó su cuerpo”, dijeron fuentes policiales.

Gaal pasó algunas de sus últimas horas en su jardín y disfrutando de una salida nocturna, antes de que un video de vigilancia captara a una figura misteriosa arrastrando su ataúd improvisado por la calle.

El esposo de Gaal, Howard Klein, le dijo a The New York Post el sábado que iba de regreso a su casa, mientras decía repetidamente que la vida de la familia “está en juego (...) Hay preocupaciones sobre nuestra seguridad”, dijo. “Nuestras vidas están en riesgo”.

El sábado por la mañana, en un tuit eliminado desde entonces, Klein escribió que él y su hijo mayor habían aterrizado en Portland, Oregón, y que tenían planes de dirigirse a Ann Arbor, Michigan, donde el empresario recibió su título universitario en 1990, según su LinkedIn.

WPIX supo que tanto el esposo como el hijo mayor de Gaal estaban ausentes en el momento en que fue asesinada. Su hijo menor fue llevado para ser interrogado, dijo la policía, y desde entonces ha sido puesto en libertad.

Una investigación policial sobre la tragedia seguía en curso. No ha habido arrestos y las autoridades no señalaron un posible motivo.