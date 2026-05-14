Por Guillermo Vera Ayala

David Venturella será el nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y reemplazará a Todd Lyons, quien abandonará el cargo a fines de este mes.

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