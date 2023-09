Al gobernador de California, Gavin Newsom, le preguntan cada vez con más frecuencia si piensa desafiar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la carrera del Partido Demócrata por la Casa Blanca. “Es ridículo” dijo el miércoles 27 cuando Sean Hannity, de Fox News, le planteó la posibilidad de buscar la nominación para los comicios del 2024.

Aunque Biden buscará la reelección, como es usual con los presidentes en ejercicio, las preocupaciones por su edad -cumple 81 años en noviembre- y otras debilidades políticas han hecho que varios expertos duden de sus opciones para vencer a Donald Trump, su mayor rival y carta más probable del Partido Republicano para el próximo proceso electoral.

La mayoría de encuestas refleja un posible empate en un enfrentamiento entre ambos. Sin embargo, un sondeo de “The Washington Post” y de ABC News reveló esta semana que Trump le saca 10 puntos de ventaja (52% frente a 42%).

A medida que el gobernante demócrata ha venido protagonizando más lapsus y escenas de confusión, la mayoría de estadounidenses ha expresado su preocupación en sondeos recientes por la edad avanzada de Biden y su capacidad para liderar un segundo mandato. También existe una baja aprobación del manejo de la economía y la inmigración en su gestión.

Pese a que Newsom, próximo a cumplir 56 años, ha enfatizado su apoyo total a Biden, se ha mostrado esquivo y hasta ambiguo en algunos de sus pronunciamientos sobre el tema, entre ellos los que ocurrieron cuando Hannity intentó presionarlo el último miércoles.

“¿Sí o no?, ¿alguna vez aceptarás la nominación demócrata para postularse a la presidencia en el 2024, bajo cualquier circunstancia?, ¿es un sí o un no?”, le preguntó Hannity a Newsom, quien, en lugar de decir que no, respondió: “Estoy mirando hacia adelante”. “Acabo de estar en Chicago (…) Estoy ayudando a planificar la toma de posesión del presidente Biden para un segundo mandato”, agregó.

Una figura en ascenso

Antes de ser elegido gobernador de California (el estado más grande de Estados Unidos) en el 2018, Newsom se había desempeñado como vicegobernador durante los últimos siete años. También es conocido por haber sido alcalde de San Francisco, cargo que desempeñó con un estilo aguerrido en defensa de los derechos de las minorías hasta el 2011.

El diario “The New York Times” recuerda que cuando asumió como gobernador de California, Newsom “hizo un argumento contundente a favor de ese estado como antídoto contra la política divisiva en el país, promocionando la diversidad y los valores liberales del estado mientras prometía abordar temas como la desigualdad de ingresos, diciendo que California es ‘simultáneamente el estado más rico y el más pobre’”.

La politóloga María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Orlando, destaca que Newsom es un personaje que si bien tiene políticas muy progresistas, no es un hombre antiempresa ni anticapital. “Es, más bien, progresista en sus políticas sociales. California es una de las economías más sólidas del mundo, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Tiene una economía como para ser un país por sí mismo”, dice a El Comercio.

No obstante, el gobernador enfrenta muchos retos en California, como el tema de la vivienda. “Las personas en situación de desamparo es uno de los problemas más serios que tiene, además de su lucha contra el cambio climático, que por supuesto ahí es por donde más lo lo lo atacan”, apunta la experta.

¿Rumbo a la Casa Blanca?

Newsom es una de las jóvenes figuras que han ido asomándose tímidamente en busca de liderazgo en el Partido Demócrata con miras, principalmente, a las elecciones del 2028.

Pese a que sus correligionarios han cerrado filas en torno a Biden para los comicios del 2024, también se ha planteado el escenario en el que el jefe de Estado se vea incapacitado, por temas de salud, para competir. En ese eventual panorama, nombres como el de Newsom y otros jóvenes gobernadores demócratas asoman como posible reemplazo.

La analista internacional Brenda Estefan apunta que la elección de una nueva figura demócrata para el cargo más alto de la Casa Blanca dependerá de qué tanto falte para las elecciones en caso de que sea necesario un recambio.

“Si estuviéramos muy cerca, creo que tendría que asumir la postulación la vicepresidenta Kamala Harris, aunque ella es una figura que no ha brillado y que tiene bajos niveles de popularidad. Por eso, si hubiera más tiempo hasta la elección, podría ser que tenga que asumir uno de los candidatos que se están preparando de cara al 2028. Ahí suenan más los gobernadores demócratas de Pensilvania, Illinois, Michigan, New Jersey y California, por supuesto, además del actual Secretario de Transporte Pete Buttigieg”, señala a este Diario.

Puerta Riera considera que es más posible que Newsom se esté preparando para el 2028 y que, por ahora, sigue firme en su apoyo a la postulación de Biden.

“Newsom está entre los nombres que podrían aparecer en caso de que el presidente Biden tuviera que dar un paso al costado por problemas de salud, es una de las opciones que se está preparando también para la próxima campaña a la Casa Blanca. Y no es solo él. Hay una cantera de jóvenes, sobre todo gobernadores en ese camino. A mí me parece que hay un futuro allí desde el punto de vista del Ejecutivo, sin embargo, también hay gente en en el Congreso, en el Senado”, apunta.

“The New York Times” destaca que ninguna de las nuevas figuras que emergen en el Partido Demócrata ha sido tan activo como Newsom, quien ha estado viajando por todo el país.

Por lo pronto, Newsom sigue acaparando los reflectores. En un escenario inusual, Fox News anunció el lunes 25 que organizará un debate a finales de noviembre entre el gobernador republicano Ron DeSantis, de Florida, y su homólogo demócrata Gavin Newsom, de California.