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Resumen

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, celebra con sus seguidores tras ganar la contienda en Texas en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, celebra con sus seguidores tras ganar la contienda en Texas en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, maestro y seminarista presbiteriano, hizo historia en la noche electoral al proclamarse ganador frente al republicano Ken Paxton y poner fin a casi cuarenta años de dominio conservador en el estado.

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