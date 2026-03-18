Joseph ‘Joe’ Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos, presentó su dimisión este martes 17 afirmando que actuando en “buena conciencia no puedo apoyar la guerra en Irán”. A través de un comunicado publicado en las redes sociales, Kent aseguró estar convencido de que el estado persa “no representa una amenaza inminente para su nación” y que el conflicto no genera ningún beneficio para los intereses estadounidenses.

La noticia ha tenido gran impacto en el entorno de Donald Trump, quien había nominado para el cargo al renunciante en el 2025. Se trata del funcionario de más alto rango que deja su puesto en medio de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán.

En la carta de renuncia, dirigida personalmente a Donald Trump, Kent señala que el presidente estadounidense ha sido engañado y responsabilizó a “Israel y su poderoso lobby americano” de “arrastrar” a su país a la guerra.

“En los primeros días de esta administración, oficiales israelíes de alto rango y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó su plataforma de ‘América Primero’ y sembró sentimientos a favor de la guerra para alentar el conflicto con Irán”, se lee en la misiva.

“Esa cámara de eco fue empleada para engañarlo y hacerle creer que Irán suponía una amenaza inminente contra Estados Unidos y que, si atacaba ahora, había un claro camino hacia la victoria. Eso fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes usaron para arrastrarnos hacia la desastrosa guerra de Irak que le costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres”, agrega el exfuncionario.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La Casa Blanca respondió poco después de la publicación de la carta y la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, rechazó el mensaje de Kent señalando que este contenía “muchas afirmaciones falsas” y se alineaba a los discursos de los “demócratas y medios liberales”.

Leavitt también aseguró que Washington tenía “pruebas irrefutables” sobre el peligro que representaba Irán para el gigante norteamericano, a la vez que calificó de “insultante y ridícula” la acusación contra Israel.

El mismo Donald Trump también se pronunció al respecto, diciendo que atacar a Irán era una medida necesaria por el riesgo que implicaba, a la vez que dijo que Kent siempre le pareció “un buen tipo”, pero “débil en materia de seguridad”.

“No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí sus declaraciones me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza e Irán lo es”, comentó el líder republicano.

Rescatistas iraníes trabajan entre los escombros de edificios residenciales dañados en el centro de Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

De boina verde a alto funcionario

De 45 años, Joe Kent era un directivo de alto rango en el gobierno relativamente joven y desarrolló gran parte de su carrera lejos de los despachos estatales, al ser un hombre surgido de la milicia, en la que tuvo un importante historial de servicio durante 20 años.

Oriundo de Oregon, el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo se interesó desde joven por los temas militares y se enroló en el Ejército estadounidense a los 17 años, apuntando a integrarse a las Fuerzas Especiales. Tras completar el entrenamiento como boina verde, Kent fue desplegado en Irak en setiembre del 2003 cuando tenía 23 años.

Como parte de un cuerpo de élite, Kent participó en la Primera Batalla de Faluya y diversas operaciones relacionadas a la localización de altos mandos del régimen iraquí. Hacia el 2009 Kent había ascendido al grado de oficial técnico y se dedicó a labores de inteligencia, sumando a su formación un título de análisis estratégico en defensa por parte de la Universidad de Norwich.

Joe Kent participó en la Guerra de Irak. (JOSEPH BARRAK / AFP) / JOSEPH BARRAK

Según su hoja de vida en el gobierno estadounidense, el exmilitar tomó parte en 11 despliegues de combate en Medio Oriente y otras zonas de alto riesgo, recibiendo diversas condecoraciones, entre las que se encuentran seis estrellas de bronce hasta su retiro en el 2018.

En contra de los conflictos

Kent contrajo matrimonio en el 2014 con Shannon Smith, quien tomaría el apellido de su esposo. Se trataba de una técnica de criptología que servía en el Ejército estadounidense desde el 2003.

Shannon Kent fue desplegada en Siria en el 2018 y murió al año siguiente durante el atentado de Manjib, siendo condecorada póstumamente por Donald Trump. El hecho marcó un antes y un después en la vida de Joe Kent, quien a partir de ese momento se volvió un crítico fervoroso de la guerra contra el terrorismo y las intervenciones militares de Washington alrededor del mundo.

En su reciente carta de renuncia, Kent hizo referencia a esa tragedia como uno de los motivos detrás de su decisión.

“Como veterano desplegado en combate 11 veces y como esposo que perdió a su amada cónyuge Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense”, menciona en su carta.

El militar en retiro afirma que en el periodo en el que falleció Shannon Kent, él trabajaba en el gobierno colaborando con la CIA y que renunció a su puesto a causa del incidente, dedicándose al activismo contra los conflictos bélicos. Al igual que lo hizo con las actuales operaciones contra Irán, en ese entonces Kent afirmó que el conflicto en Siria era una “guerra fabricada”.

Carrera política y polémicas

En el período inmediatamente posterior al fallecimiento de su pareja, Joe Kent se dedicó a la comunicación y el activismo contra los conflictos de Estados Unidos, publicando columnas en medios como Fox News o CNN. Durante esta época también se interesó en la política como colaborador de la Casa Blanca y también fue voluntario en la organización de base que agrupaba a los veteranos de guerra que apoyaban a Donald Trump.

Por ese entonces Kent ya era un ferviente simpatizante del líder republicano y estaba alineado con la facción de “América Primero” (‘America First’) del trumpismo, la cual abogaba por la reducción de la intervención estadounidense alrededor del mundo para concentrarse exclusivamente en las problemáticas locales.

Joe Kent junto a Donald Trump. (Foto: X / @joekent16jan19)

Su primer paso concreto en la política fue su candidatura a la Cámara de Representantes de EE.UU. por el estado de Washington, centrando su campaña en la necesidad de poner fin a los conflictos. Pese a que se impuso en las primarias del Partido Republicano, Kent fue derrotado por la demócrata Marie Gluesenkamp Perez en las elecciones legislativas del 2022, lo que se repetiría tras un nuevo intento en el 2024.

Pese a esos fracasos, el nombre de Joe Kent ya había adquirido algo de notoriedad entre el sector aislacionista de la derecha estadounidense, lo que se sumaba a que había sido respaldado directamente por Donald Trump en su campaña por llegar al Parlamento.

Fue en ese contexto que Trump nominó a Kent para el cargo de director del NCTC en febrero del 2025, poco después de iniciar su segundo mandato. En ese mismo mes el antiguo boina verde se sumó al gabinete de Tulsi Gabbard, otra figura aislacionista que acababa de ser nombrada directora nacional de inteligencia.

“Joe ha cazado a terroristas y criminales durante toda su vida adulta y, sobre todo, sabe el terrible costo del terrorismo al perder a su maravillosa esposa Shannon, una gran heroína estadounidense”, comentó Trump al proponer a Kent para el puesto.

Thank you President Trump!



It’s an honor to serve our nation again, time to keep our nation safe & strong! pic.twitter.com/yxyknrTTMN — Joe Kent (@joekent16jan19) February 4, 2025

La nominación del exmilitar generó el rechazo frontal del Partido Demócrata por la relación que tuvo con el extremismo de derecha. Durante la audiencia de confirmación que tuvo en el Senado estadounidense, los parlamentarios demócratas cuestionaron a Kent —entre otros vínculos— el haber contratado como consultor a un miembro del grupo neofascista Proud Boys cuando fue candidato a representante.

Joe Kent también fue consultado por las teorías de conspiración que defendía entre las que se encontraban el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2020 y la creencia de que el FBI orquestó el asalto al Capitolio, considerando a los detenidos por este incidente como presos políticos. En aquella audiencia, el ex boina verde se negó a deslindar de sus comentarios anteriores y los reafirmó.

Asimismo, los críticos de la nominación de Kent argumentaron que, si bien su paso por el Ejército era encomiable, este fue esencialmente en labores operativas y tácticas, careciendo de la experiencia administrativa necesaria para una gran agencia estatal.

Los cuestionamientos no acabarían ahí, pues el senador demócrata Mark Warner usó correos electrónicos y testimonios para acusar al exsoldado de politizar las labores de inteligencia durante su trabajo como jefe de gabinete de Tulsi Gabbard. Según Warner, Joe Kent presionó a analistas para modificar sus reportes sobre la relación entre Venezuela y el Tren de Aragua con el fin de crear un relato acorde a sus posturas y creencias.

A pesar de estas observaciones, el nombramiento de Joe Kent terminó haciéndose efectivo y sus labores como el octavo jefe del NCTC comenzaron el 31 de julio del 2025.

Dato El NCTC: los alcances de su misión El Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU. se encarga de centralizar y analizar toda la información de inteligencia de la que dispone el gigante norteamericano a nivel global para labores de prevención y contramedidas contra el terrorismo. Bajo este órgano se gestiona información procedente de agencias como el FBI, la CIA y la NCA.

La entidad forma parte de la Oficina del Director de Inteligencia y se creó en el 2004 en el contexto de la guerra contra el terrorismo lanzada en esa década por Washington. El NCTC inicialmente se concentró en el terrorismo islámico, pero su campo de operaciones también abarca la detección de amenazas internas.

¿Posible impacto sobre el MAGA?

Aunque todavía con moderación, la guerra contra Irán es vista como una potencial causa de resquebrajamiento al interior del movimiento MAGA (‘Hacer a América Grande de Nuevo’), que engloba a los seguidores de Trump. De hecho, algunas figuras anteriormente cercanas al mandatario estadounidense, como el entrevistador Tucker Carlson, se han mostrado sumamente críticas con el conflicto.

Analistas políticos consultados por este medio ya advertían con anterioridad que el intervencionismo de Trump en el extranjero incomodaba a los votantes de la vertiente aislacionista de la derecha norteamericana, a los que el mandatario de EE.UU. había conquistado en campaña con el discurso de “América Primero”. Sin embargo, este grupo electoral englobaba solo a parte de los partidarios del magnate convertido en político.

La prensa estadounidense ve la renuncia de Joe Kent como un reflejo del malestar de este sector, aunque precisa que hay matices por revisar.

Una encuesta de NBC News publicada el 4 de marzo señalaba que el 54% de los consultados desaprobaba los ataques contra Irán, mientras que un 41% los aprobaba. Entre los republicanos que formaron parte del sondeo, el 77% consideró que Estados Unidos debía atacar a Irán, mientras que el 15% afirmaba lo contrario.

Sin embargo, un mayor desglose encontró que había una segmentación marcada, pues los republicanos que se autodenominaban parte del movimiento MAGA apoyaban en un 90% las operaciones contra la nación persa. Por su parte, los republicanos que no se consideraban parte del MAGA mostraban una mayor división: el 54% estaba a favor de los ataques, mientras que el 36% se mostraba en contra.

Philip Elliott, corresponsal de la revista Time en Washington D. C., considera que cifras como estas revelan cierto fraccionamiento al interior de los votantes del Partido Republicano de Trump. El periodista considera la salida de Kent como “la mayor muestra hasta la fecha de la profunda división” que hay al interior del entorno cercano del presidente con respecto a Irán.

“Si bien la mayor parte de la base de Trump lo ha apoyado hasta ahora, la deserción de Kent podría ser una señal temprana de que una parte significativa de los seguidores de MAGA está perdiendo la fe, preguntándose qué le sucedió al aislacionista por el que votaron”, comenta Elliott.

Dave Lawler y Marc Caputo, del medio independiente Axios, tienen una postura algo distinta, pues consideran que a pesar de todo las encuestas siguen mostrando que el apoyo a Trump entre el republicanismo sigue siendo firme a pesar del distanciamiento de figuras como Joe Kent o Tucker Carlson.

El mismo medio indicó que el entorno de Donald Trump se está preparando para una muy posible entrevista de Kent con Carlson y citó a una fuente importante de la Casa Blanca que indicó que el gobierno llevaba tiempo buscando despedir al exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo. Según el reporte, el renunciante era considerado un “filtrador” de información y solo permanecía en el cargo porque Gabbard, su superiora, insistía en seguir contando con él.

La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard . (EFE/ESHAWN THEW)

VIDEO RECOMENDADO