Por Guillermo Vera Ayala

Joseph ‘Joe’ Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos, presentó su dimisión este martes 17 afirmando que actuando en “buena conciencia no puedo apoyar la guerra en Irán”. A través de un comunicado publicado en las redes sociales, Kent aseguró estar convencido de que el estado persa “no representa una amenaza inminente para su nación” y que el conflicto no genera ningún beneficio para los intereses estadounidenses.

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