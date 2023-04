Como sus anteriores homólogos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, está librando su propia batalla contra el enemigo número uno de la ciudad: las ratas. Y para esa misión ya eligió a una comandante, se trata de Kathleen Corradi, la primera “zarina anti ratas” que dirigirá la oficina de Mitigación de Roedores.

Kathleen Corradi “tiene los conocimientos, el empuje, la experiencia y la energía necesarios para acabar con las ratas y crear una ciudad más limpia y acogedora para todos los neoyorquinos”, dijo el alcalde Adams durante su presentación realizada el miércoles.

“La ciudad de Nueva York ha hecho mucho para luchar contra su enemigo número uno: las ratas. Pero para deshacerse totalmente de los roedores, necesitábamos a la primera zarina de las ratas de la ciudad”, manifestó el alcalde

Una rata cruza una plataforma del metro de Times Square en Nueva York el 27 de enero de 2015. (Foto AP/Richard Drew, archivo).

Luego, a través de su cuenta de Twitter, Adams aseguró que las ratas “ODIARÁN” a Corradi, por sus conocimientos, determinación y experiencia.

Según la compañía de control de plagas Orkin,

Nueva York es la segunda ciudad con mayor cantidad de ratas en Estados Unidos después de Chicago. Se calcula que en la Gran Manzana hay 4 millones de estos roedores.

En dicembre del año pasado, la Alcaldíade Nueva York hizo una convocatoria para el puesto de “zar” contra las ratas. En el anuncio se solicitaba un profesional con “instinto asesino” y con “sed de sangre” para “luchar contra el verdadero” enemigo de la ciudad.

En esta foto de archivo tomada el 5 de septiembre de 2019, el entonces presidente del condado de Brooklyn, Eric. L. Adams, señala un gráfico mientras anuncia los resultados de un programa piloto destinado a reducir la población de ratas. (ÁNGELA WEISS / AFP).

“Las ratas no son nuestras amigas (…). Astutas, voraces y prolíficas, las ratas de la ciudad de Nueva York son legendarios por sus habilidades de supervivencia, pero ellas no gobiernan esta ciudad, nosotros sí”, decía el anuncio.

¿Quién es Kathleen Corradi?

Kathleen Corradi tiene una licenciatura en Biología de Eckerd College y una maestría en Sostenibilidad Urbana de The City College of New York, según la oficina del alcalde.

Comenzó su carrera como maestra de primaria en el centro de Brooklyn y fue directora de programa en el Jardín Botánico de Brooklyn.

Desarrolló el programa Zero Waste Schools de la ciudad de Nueva York como parte de la Oficina de Sostenibilidad del Departamento de Educación. Se trata del programa Zero Waste más grande del país que llegó a más de 350.000 estudiantes.

Ella fue seleccionada entre numerosos postulantes al puesto de director de Mitigación de Roedores y, según el diario The New York Times, tendrá un salario de 155.000 dólares anuales.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presenta a Kathleen Corradi como la primera directora de Mitigación de Roedores de la ciudad. (Foto AP/ Bobby Caina Calván).

En la rueda de prensa del miércoles donde estaba junto al alcalde, Corradi aseguró en tono distendido que aunque ella no se considera una persona “sedienta de sangre” presentó su candidatura más animada por el título del empleo: “zarina de las ratas”.

Luego dijo que su lucha contra las ratas comenzó cuando tenía 10 años, consiguiendo firmas “para peticiones de medidas” contra esos roedores en su barrio.

Además… ¿Por qué aumentó la cantidad de ratas en Nueva York? De acuerdo con Univisión, los expertos creen que la pandemia de coronavirus influyó en el aumento del número de ratas en la ciudad. Según Sandy Nurse, presidenta del Comité de Saneamiento y Manejo de Residuos Sólidos y miembro del Concejo Municipal de Nueva York, los restaurantes al aire libre que se abrieron durante el covid-19 han sido un “imán para las ratas”.

“La mitigación de las ratas es más que un problema de calidad de vida. Las ratas son el síntoma de problemas sistémicos que incluyen saneamiento, salud, vivienda y justicia económica”, dijo Corradi.

Adelantó que se necesita un fuerte liderazgo y una población comprometida con los esfuerzos públicos.

“Aportaré un enfoque basado en la ciencia y en una perspectiva centrada, especialmente, en cortarles el alimento, el agua y el refugio que necesitan para sobrevivir, y me aseguraré de que todos los neoyorquinos estén preparados para asumir este papel en esta lucha”, manifestó.

Los peatones pasan junto a las bolsas de basura apiladas en una calle de Manhattan el 28 de octubre de 2021. (Foto de Ed JONES / AFP). / ED JONES

Lo que se viene para Nueva York

Kathleen Corradi empezará ejecutando un proyecto dotado con 3,5 millones de dólares contra los roedores en Harlem, uno de los barrios de Manhattan.

“Puede que Nueva York sea famosa por la rata pizzera, pero las ratas y las condiciones que las ayudan a prosperar no se tolerarán: se acabaron la suciedad en las aceras, los espacios sin gestionar y las madrigueras a plena vista”, advirtió.

Además… Los consejos de la alcaldía para evitar la proliferación de ratas Limpia. La basura y el desorden les dan a las ratas un lugar para esconderse.

La basura y el desorden les dan a las ratas un lugar para esconderse. Las ratas se comen la basura, así que almacena toda la basura en recipientes de plástico duro, resistentes a las ratas, con tapas que cierren bien y colócalas dentro (no fuera) de contenedores de basura.

así que almacena toda la basura en recipientes de plástico duro, resistentes a las ratas, con tapas que cierren bien y colócalas dentro (no fuera) de contenedores de basura. Mantén los jardines alrededor de tu propiedad libres de malezas altas y recorta los arbustos que estén cerca del suelo.

y recorta los arbustos que estén cerca del suelo. Busca grietas o agujeros en los cimientos de tu edificio, aceras y debajo de las puertas y repáralos sellándolos.

La cadena CNN informó que entre los principales problemas de la ciudad que originan la proliferación de ratas están las toneladas de basura que se acumulan en las calles después de las 4 de la tarde.

Por ello, el Departamento de Sanidad Pública se propone atacar este foco de sustento de los roedores. Desde el 1 de abril, la estrategia implica modificar los horarios de recolección de basura, que han estado vigentes por más de 50 años. Ahora, los residentes y comerciantes de la ciudad tendrán que esperar hasta después de las 8 de la noche para sacar las bolsas de basura a las aceras. Si incumplen los horarios habrá multas.

Según las autoridades, el plan es reducir de 14 a 4 las horas en las que la basura residencial y comercial permanece en las aceras antes de ser recogida, detalló CNN.

La cadena noticiosa agregó que desde el año 2020, la basura acumulada en la calle es responsable en un 70% del aumento de la presencia de ratas.