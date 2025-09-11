El empresario que le disputa a Elon Musk el título de persona más rica del mundo, y que ya lo superó según Bloomberg

Este miércoles 10 el valor en bolsa de la compañía tecnológica Oracle se disparó hasta casi un 40%, debido a sus positivos resultados trimestrales y las proyecciones de crecimiento de sus negocios ligados a la inteligencia artificial (IA). La acción de la empresa pasó a 334,64 dólares y su valoración general alcanzó los 250.000 millones de dólares, lo que supuso un incremento notable en los activos de Larry Ellison, uno de los fundadores de la compañía y su actual presidente.

Ellison posee el 35% de Oracle y ya era uno de los hombres más ricos del mundo, pero la enorme subida del valor de su firma lo está llevando directamente a lo más alto de dicho ranking, disputando la posición con Elon Musk, cabeza de Tesla y SpaceX.

El Índice de Multimillonarios de Bloomberg ya lo coloca directamente en el primer lugar, calculando su riqueza en unos 393.000 millones de dólares, mientras que los activos de Musk ascenderían a US$ 385.000 millones.

Sin embargo, la estimación de Forbes es distinta, pues su lista de multimillonarios en tiempo real lo ubica en la segunda posición por detrás de Musk.

Si bien Larry Ellison ya llevaba varios meses consecutivos como el segundo hombre más rico del mundo según Forbes, tras desplazar a otros magnates como Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, no ha sido hasta esta semana que se ha acercado de forma tan marcada a Elon Musk.

Dicho medio estima los activos del fundador de SpaceX en torno a los 439.700 millones de dólares y los de Ellison en US$ 382.200 millones. No obstante, la actualización da cuenta de que la fortuna del accionista mayoritario de Oracle se incrementó en más de 90.000 millones de dólares.

Un nicho antes desconocido

Lawrence Joseph Ellison nació en 1947 en Nueva York en medio de una situación familiar difícil. Su madre, Florence Spellman, era una joven judía soltera de origen ruso y su padre fue un piloto de la milicia estadounidense.

Las dificultades que atravesaba su madre biológica la llevaron a dar en adopción a Larry a su hermana, Lillian Spellman Ellison, quien se llevó al niño de nueve meses a vivir con ella a Chicago y le dio el apellido de su esposo, Louis Ellison. No sería hasta muy avanzada su vida adulta que el futuro empresario conocería a su madre biológica.

Su infancia transcurrió en un barrio de clase media de Chicago y en su juventud decidió ingresar al curso de premedicina de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Pese a tener un rendimiento sobresaliente, Ellison abandonaría esos estudios tras dos años luego de la muerte de su madre adoptiva, con la que tenía una relación estrecha.

Más adelante tuvo un paso por la Universidad de Chicago, donde estudió física, matemáticas y ciencias de la computación. Este último campo captó de forma definitiva su interés y a los 20 años decidió dejar nuevamente la formación universitaria, esta vez para marcharse a California.

A partir de este período Ellison se dedicó a la programación, laborando en varias empresas del creciente sector tecnológico californiano durante los años 70 y fue en este tiempo que conoció a Ed Oates y Bob Miner.

Con ellos decide fundar en 1977 una firma de consultoría llamada Software Development Laboratories (SDL) con apenas 1.400 dólares de sus propios bolsillos.

Ellison y Miner estaban convencidos de que el modelo relacional para bases de datos tenía un enorme potencial de negocio. En términos sencillos, detectó que las empresas y otras entidades necesitarían sistemas informáticos eficientes y prácticos para gestionar información y realizar otros procesos.

Al poco tiempo consiguen un contrato con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que necesitaba justamente desarrollar una base de datos. Aquel proyecto recibió la designación clave “Oracle”.

El contrato con la CIA fue por una suma de aproximadamente 50.000 dólares, pero terminaría por ser un paso decisivo para la empresa emergente y la designación de aquel exitoso proyecto terminaría siendo el nombre con el que se conoce a la compañía hoy en día.

El modelo de gestión desarrollado por Ellison y sus socios irrumpió en el mundo corporativo brindando la posibilidad de acceder a estos sistemas desde dispositivos diferentes, facilitando las operaciones y llevando a Oracle a una posición de liderazgo que mantiene hasta el presente en su nicho.

A nivel más amplio, Oracle es la cuarta empresa de software más grande del mundo. Solo Microsoft, Google y Apple superan su capitalización de mercado en el rubro.

Otros proyectos

Además de Oracle, Larry Ellison ha sido parte de otras iniciativas relacionadas con dicha compañía o también independientes.

Dentro de ese espectro, el Proyecto Stargate es uno de los trabajos más importantes en los que está involucrado Ellison junto a su empresa. Dicha iniciativa es liderada por Open AI con la colaboración de Oracle y Soft Bank.

El presidente de Estados Unidos, Trump, habla en la Sala Roosevelt, flanqueado por Masayoshi Son (SoftBank Group Corp), Larry Ellison (Oracle) y Sam Altman, (Open AI) en la Casa Blanca, el 21 de enero de 2025, en Washington, DC. (Foto de Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

El plan es una iniciativa de los sectores público y privado de Estados Unidos, teniendo como objetivo crear la mayor infraestructura de inteligencia artificial de la historia para el desarrollo de mayores avances en esta tecnología. El ambicioso proyecto fue anunciado por Donald Trump, con el que Larry Ellison mantiene una buena relación, y se prevé que tenga una inversión de 500.000 millones de dólares.

La labor ejecutiva del fundador de Oracle no se ciñó únicamente a esta compañía, pues fue directivo de Apple tras el retorno de su amigo Steve Jobs, permaneciendo en el cargo entre 1997 y 2002. El magnate también es conocido por ser un importante accionista de Tesla.

Aunque mantiene la presidencia de Oracle, Ellison dejó de ser director ejecutivo de la firma en el 2014 y durante esa gestión se cerraron las adquisiciones de empresas informáticas como NetSuite y también Cerner, que se convertiría en Oracle Health, y la firma de tecnología agraria Sensei Ag.

El multimillonario tiene también una importante participación en Paramount Skydance, luego de que la compañía de su hijo David, la productora Skydance, se fusionara con Paramount Pictures. También es accionista de Anapurna Pictures, la empresa audiovisual fundada por su hija Megan en el 2011.

Excentricidades y lujos

Como sucede con otros millonarios, Larry Ellison es también conocido por algunos intereses peculiares, como su fijación por la juventud y la longevidad. La Fundación Médica Ellison se dedica a la investigación biomédica sobre el envejecimiento y las complicaciones relacionadas a la edad. Se estima que el magnate ha invertido unos 350 millones de dólares en esta iniciativa.

Una de sus adquisiciones más llamativas fue la de casi la totalidad de la isla de Lanai, en Hawái. El presidente de Oracle es dueño del 98% de este territorio de 363 kilómetros cuadrados, que es famoso porque hace un siglo producía tres cuartas partes de la producción mundial de piña.

Pese a ser propiedad privada, Lanai cuenta con unos 3.300 habitantes y Ellison la ha convertido en un destino turístico de lujo.

El empresario tiene un marcado gusto por la aviación, contando con una licencia de piloto y una colección privada de aviones. También gusta de la vela y tiene su propio equipo de este deporte, el Oracle Team USA.