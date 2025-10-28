Quién es Scott Bessent, el acaudalado secretario del Tesoro de Trump al que Milei dedicó su victoria

Javier Milei y su agrupación, La Libertad Avanza, obtuvieron un importante triunfo en las elecciones legislativas de Argentina y en su ronda de agradecimientos, el presidente libertario dedicó algunas palabras a Scott Bessent, uno de los funcionarios de mayor rango del gobierno de Estados Unidos.

“Gracias por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo”, dijo Milei al alto cargo estadounidense.

Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, había felicitado previamente al mandatario por su victoria y desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump ha sido uno de los miembros de su gabinete que más abiertamente se ha pronunciado a favor de Milei, junto a la necesidad de apoyar de forma contundente su gestión en Argentina.

Esto último es parte de la línea discursiva de Trump con respecto a Milei, a quien considera un aliado ideológico, y al que ha decidido ayudar con la inyección de 20.000 millones de dólares provenientes del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) del Tesoro estadounidense para limitar el ámbito de influencia de China en la región sudamericana.

Bessent junto a Milei. / Bloomberg

Como secretario del Tesoro, Scott Bessent es un actor clave de ese marco de operación. Sin embargo, el alto funcionario estadounidense ha tenido relevancia internacional desde mucho antes de su llegada al entorno de Trump, pues se trata de un millonario surgido de los fondos de inversión y durante mucho tiempo fue considerado uno de los protegidos de George Soros, del que ha sido un importante asesor a lo largo de varias décadas.

Hecho para los negocios

Scott Kenneth Homer Bessent nació en 1962 en Conway, una pequeña de Carolina del Norte. Su padre era un corredor inmobiliario que tuvo problemas económicos por malas inversiones y en ese contexto fue que Bessent tomó sus primeros trabajos siendo todavía un adolescente. El futuro secretario del Tesoro estadounidense heredó de ese entorno familiar su interés por los negocios, pero en su juventud se inclinó académicamente por otros rubros.

Bessent estudió ciencia política en la Universidad de Yale y se graduó en 1984, aunque en su recorrido por dicho centro académico pasó brevemente por carreras como ciencias de la computación e historia del arte. Durante esta época consideró seriamente ser periodista y fue parte del periódico de su casa de estudios.

Este último paso fue crucial para su futuro, pues la enorme decepción que sufrió al no lograr ser editor del diario universitario lo hizo evaluar apuntar a otra línea profesional, por lo que decidió acudir al Centro de Carreras de Yale. Según contó el mismo Bessent a la revista de exalumnos de su universidad, fue aquí donde vio que el inversor Jim Rogers buscaba un practicante para su oficina y postuló a dicho puesto con éxito.

Scott Bessent Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg / Victor J. Blue

El contacto con Rogers, antiguo socio de George Soros, terminó por introducirlo en el mundo financiero y tras su graduación laboró en algunas firmas importantes del sector; sin embargo, el siguiente gran peldaño de la exitosa carrera de Scott Bessent sería su ingreso en 1991 a Soros Fund Management (SFM), la firma de inversiones que Soros fundó junto a Rogers en 1970.

El egresado de Yale se convirtió rápidamente en uno de los hombres de confianza de Soros y llegó a estar a cargo de la sede europea de la empresa en Londres. Como empleado del inversor de origen húngaro fue parte de la apuesta de su compañía por la caída de la libra esterlina en el llamado “Miércoles negro”, crisis que terminó con la salida de la moneda del Reino Unido del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio. El movimiento le reportó a Soros una ganancia de 1.000 millones de libras.

Bessent permanecería en SFM hasta 2000, pero se marchó para fundar su propio fondo de cobertura llamado Bessent Capital, el cual estuvo activo hasta el 2005.

Seis años después volvería a trabajar para Soros como director de inversiones. En este período se reporta que Bessent también habría sugerido a su empresa apostar contra el yen japonés por tres meses en un movimiento similar al del “Miércoles negro”, lo que le terminó generando al Fondo Soros ganancias por 1.200 millones de dólares.

George Soros tenía en alta estima la visión económica de Bessent. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Ya en el 2015, Scott Bessent decide dejar SFM para intentar suerte nuevamente con un fondo propio, Key Square Management, que fundó junto a Michael Germino.

Bessent dejaría la gestión de Key Square tras asumir el cargo de secretario de Tesoro.

Viejas amistades y un “cambio de bando político”

Scott Bessent es abiertamente homosexual y durante buena parte de su vida pública ha sido defensor de los derechos de este sector de la población, por lo que durante años se le situaba en la órbita del Partido Democráta al haber sido donante e impulsor de las campañas de Al Gore, John Kerry, Barack Obama y también de Hillary Clinton.

No obstante, el experimentado inversor fue durante años un amigo sumamente cercano del fallecido Robert Trump, hermano de Donald Trump. Tal era la amistad con Robert que la exesposa de este último era madrina de la hija de Bessent. Fue por esta vía que también desarrolló una relación cordial con el actual mandatario estadounidense.

Desde tiempos en los que la primera candidatura presidencial de Donald Trump era vista como una excentricidad, Bessent ya afirmaba que sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca eran de consideración. Con el tiempo el inversor se convirtió en un partidario cada vez mayor, al punto de haber donado un millón de dólares a la primera campaña del actual líder del Partido Republicano.

Scott Bessent and Donald Trump. / Anna Moneymaker

El apoyo del antiguo hombre de confianza de George Soros hacia el republicano se hizo mayor en las elecciones del 2024, en las que muchos ya lo consideraban el brazo de Trump en Wall Street. De forma similar a lo que hizo con Al Gore, Bessent fue el responsable de dos eventos de recaudación de fondos para la campaña republicana, los cuales consiguieron 57 millones de dólares de forma conjunta.

Tras su victoria en las urnas, Trump lo nominó como candidato a secretario de Tesoro, calificándolo como “uno de los hombres más brillantes de Wall Street”, siendo finalmente confirmado en el cargo por el Senado estadounidense. La designación hizo que Bessent fuera el primer homosexual en ocupar ese puesto y el segundo de este colectivo en integrar un gabinete de gobierno en Estados Unidos.

El inicio de su gestión fue accidentado, pues a fines de enero, pocos días después de la toma de mando de Donald Trump, se registró un intento de asesinato contra Bessent en el Capitolio por parte de un hombre que intentó atacarlo con bombas molotov y un cuchillo. El sujeto fue detenido antes de cometer el atentado.

Desde su presentación ante el Senado como candidato, Bessent defendió la idea de Trump de imponer aranceles a diversos países y endurecer sus políticas contra China y otros estados rivales. Buena parte de su línea de acción ya en el cargo ha estado orientada a los recortes de gasto público y regulatorios, aunque durante la campaña electoral había señalado que no veía tan necesario afectar los planes sociales como Medicaid, lo que ha terminado sucediendo.

Un sector importante de la bolsa de valores estadounidense veía con buenos ojos la llegada de Bessent a la secretaría de Tesoro, pues consideraba que podía limitar el ímpetu de Trump en materia arancelaria y otras áreas sensibles, además de favorecer el recorte de impuestos a las empresas.

Peleas de alto perfil

Al llegar al gobierno, Bessent era visto como parte del ala más moderada del actual entorno del presidente estadounidense y un hombre sereno en sus formas, pero profundamente persuasivo. Pese a ello, lo anterior no lo ha librado de protagonizar importantes polémicas al interior de la actual cúpula de gobierno, pues se considera que fue un actor clave en la ruptura entre Elon Musk y Trump.

Elon Musk se señala el ojo durante una conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto de Allison ROBBERT / AFP). / ALLISON ROBBERT

El fundador de SpaceX, por ese entonces jefe del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental, y el secretario del Tesoro tenían serias diferencias con respecto a quien debía ser el director interino del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Medios como “The Atlantic” y “The Washington Post” reportaron que durante una reunión en abril la discusión entre ambos se tornó agresiva, con acusaciones mutuas de incompetencia e insultos de alto calibre al punto de que ambos llegaron a los golpes al salir del Despacho Oval. Musk fue visto ingresando a la Casa Blanca en mayo con un ojo morado, lo que alimentó los rumores de que llegaron a las manos.

La jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que si bien hubo un “desacuerdo” negó que el incidente hubiese llegado a ese nivel de violencia e indicó que este ya había sido “superado”.

En una entrevista con Bloomberg, Bessent no desmintió que el desencuentro con Elon Musk fuera intenso, pero rechazó ser el responsable de haber dejado el ojo morado al fundador de SpaceX. Musk, por su parte, indicó que la herida se produjo mientras jugaba con su hijo.

La prensa estadounidense reporta que al enterarse de la pelea entre los funcionarios, el presidente dijo que “eso fue demasiado”, por lo que tomó la decisión de separar de forma definitiva a Elon Musk.

Para ese entonces Musk ya se mostraba diametralmente en contra de la “Gran y Hermosa ley” de presupuesto de Trump, un proyecto prioritario en la agenda del mandatario, lo que contribuyó también de forma decisiva a que se despidiera del gobierno en mayo.

No sería el último incidente de este tipo en el historial de Bessent como miembro del gabinete, pues en setiembre el medio “Politico” publicó un reporte en el que el secretario del Tesoro amenazó a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda, con darle un puñetazo en la cara durante un lujoso evento del entorno del gobernante estadounidense en Gerogetown.

La información señala que Scott Bessent acusó a Pulte de hablar de mal de él ante Trump a sus espaldas.

“¿Por qué m… le hablas de mí al presidente? ¡Que te j..!”, habría dicho Bessent a Pulte durante la reunión. La información señalaba que la molestia del secretario del Tesoro fue tan grande que ambos tuvieron que ser colocados en extremos opuestos en la cena.

De por medio habría un distanciamiento pronunciado de opiniones en torno a la gestión de las hipotecas de Estados Unidos, en las que Bill Pulte tiene gran influencia, y la consideración de Bessent de que el director de la Agencia de Vivienda cada vez se entromete más en su área de competencia.