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El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, estuvo presente en la boda del hijo mayor de Trump en mayo e invirtió una cantidad importante de dinero en dicho evento. (Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP)
El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, estuvo presente en la boda del hijo mayor de Trump en mayo e invirtió una cantidad importante de dinero en dicho evento. (Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP)
/ SAJJAD HUSSAIN
Por Guillermo Vera Ayala

La boda del primogénito de Donald Trump ocurrió en mayo de este año sin mayores incidentes, pero cuatro meses después se ha generado una gran controversia tras la publicación de un reportaje que indica que el evento contó con la financiación parcial del oligarca ruso Umar Kremlev.

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