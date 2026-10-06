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Resumen

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Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. (AFP PHOTO/BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT).
Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. (AFP PHOTO/BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT).
/ HO
Por BBC News Mundo

El Pentágono ha anunciado que ejecutará a un excomandante del Ejército de Estados Unidos mediante un pelotón de fusilamiento; se tratará de la primera ejecución militar de este tipo en más de 60 años.