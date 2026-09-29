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Resumen

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Los abogados de Christa Pike habían presentado una petición de clemencia para que le conmutaran la sentencia, pero el gobernador de Tennessee, Bill Lee, la rechazó este lunes, antes de la fecha de ejecución, prevista para el 30 de septiembre. (Tennesse Department of Corrections).
Los abogados de Christa Pike habían presentado una petición de clemencia para que le conmutaran la sentencia, pero el gobernador de Tennessee, Bill Lee, la rechazó este lunes, antes de la fecha de ejecución, prevista para el 30 de septiembre. (Tennesse Department of Corrections).
Por BBC News Mundo

Ashlee Sellars tuvo noticias de su amiga Christa Pike por última vez a principios de esta semana, cuando esta le envió un mensaje de texto desde su celda en el corredor de la muerte, donde se prepara para ser ejecutada mediante inyección letal en el estado de Tennessee.