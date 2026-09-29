Ashlee Sellars tuvo noticias de su amiga Christa Pike por última vez a principios de esta semana, cuando esta le envió un mensaje de texto desde su celda en el corredor de la muerte, donde se prepara para ser ejecutada mediante inyección letal en el estado de Tennessee.

Pike le dijo a Sellars que no quería que ninguno de sus seres queridos estuviera presente el miércoles, cuando debe ser ejecutada.

“Ella no quiere que pasemos por eso”, dice Sellars.

A Sellars le resulta difícil reconocer en esta mujer que considera amable y protectora, a la persona que cometió un crimen atroz hace 31 años.

Pike, quien ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas.

El asesinato provocó un gran revuelo mediático en Knoxville, Tennessee, en 1995, cuando encontraron a Colleen con un pentagrama —un símbolo de ritual satánico— grabado en el pecho.

Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su novio. Otros dos residentes del campo testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y les mostró un trozo del cráneo de Colleen.

Un año después, ella fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Ahora, tras años de apelaciones fallidas, se ha fijado la fecha de ejecución de Pike. De llevarse a cabo, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.

La madre de Colleen ha dicho que quiere que se ejecute a Pike para que su hija “por fin pueda descansar en paz”.

La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995. (Family handout).

Pero los abogados de Pike, que presentaron una petición de clemencia de 226 páginas, aún esperan una medida de última hora que permita salvar su vida, mientras que los expertos en derechos humanos de la ONU también han pedido que se detenga la ejecución.

Pike tiene un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Sus abogados creen que si fuera declarada culpable del mismo delito hoy en día, siendo adolescente no recibiría la pena de muerte.

En los años transcurridos desde su sentencia, su equipo de defensa ha descubierto detalles sobre su infancia que, según afirman, el jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar.

“Resulta inconcebible que no presentaran ningún antecedente de abuso y violación, a pesar de que lo sabían”, afirma Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, que ha trabajado en la defensa de Pike.

“Su caso es tan singularmente conmovedor, no solo por su historial de violencia sexual realmente incomprensible, sino por la combinación de eso con su juventud y su enfermedad mental”.

Christa Pike sufrió abandono y abusos por parte de sus padres. (Christa Pike).

Abusos físicos y sexuales

En 1995, la psicóloga forense Diana McCoy fue contratada por el equipo de defensa de Pike y descubrió que había sufrido una grave negligencia por parte de ambos padres.

El informe de McCoy reveló que Pike sufrió abusos físicos y sexuales por parte de varios maridos y novios de su madre, y que fue violada en repetidas ocasiones: una vez a los 11 años y otra a los 17. Posteriormente, se descubrió que, siendo niña, fue violada repetidamente por el novio de su abuela.

McCoy afirmó que la madre de Pike no la creyó cuando le contó que estas violaciones habían ocurrido.

Pero la abogada de Pike no hizo declarar a McCoy ni llamó a muchos de los testigos que ella recomendó. Estos detalles salieron a la luz más de una década después, durante una audiencia judicial en la que se revisó su caso, cuando un nuevo equipo de abogados alegó asistencia letrada ineficaz, alegación que el juez desestimó.

En 2021, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar en prisión y desde entonces recibe medicación.

Posteriormente, otra psicóloga forense que trabajaba para la defensa de Pike, la doctora Bethany Brand, quien la evaluó en 2023, dijo que su caso era extremadamente raro porque fue víctima de abusos por parte de muchas personas que deberían haberla protegido.

“Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar”, afirma.

Brand dice que Pike sufrió episodios maníacos sin tratar debido a un trastorno bipolar y a un trastorno de estrés postraumático (TEPT) sin tratar.

“Ambas cosas influyeron decisivamente en lo amenazada que se sintió por la chica a la que acabó matando y en su falta de control emocional en esa situación”.

Babcock añade: “Si permiten que la ejecuten, eso nos demuestra que la pena de muerte en este país es una farsa. No es para los peores criminales, sino para quienes reciben la peor representación legal y son los más vulnerables y perjudicados”.

Según documentos judiciales, Pike (en la imagen cuando era adolescente) asesinó a Slemmer en enero de 1995 tras decirle a una amiga que "ese día se sentía mal". (Christa Pike).

La madre de su víctima quiere que pague

La Corte Suprema de Tennessee dictaminó el año pasado que Pike no había demostrado circunstancias que justificaran la conmutación de su condena. Su proceso de apelación se había agotado y se fijó una fecha para su ejecución.

Un tribunal federal de apelaciones había dictaminado previamente que el jurado ya había escuchado sobre su difícil infancia durante los testimonios de su madre, su padre y su tía durante el juicio. Además, las nuevas pruebas de trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático y daño cerebral “repetían en gran medida” lo que el jurado ya había escuchado y no habrían cambiado el veredicto.

La polémica guarda ciertos paralelismos con el sonado caso de la asesina Lisa Montgomery, cuyos abogados también argumentaron que era una víctima de abuso con problemas de salud mental y merecía clemencia.

Los recursos legales presentados por Montgomery no lograron conmutar su condena y fue ejecutada mediante inyección letal en Indiana en 2021.

A menos que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, le conceda el indulto, Pike será ejecutada el 30 de septiembre. Es improbable que esa decisión se tome hasta el último momento, y Lee nunca antes ha concedido el indulto en un caso de pena de muerte.

Esta semana, el Tribunal Supremo de Tennessee denegó la solicitud de Pike para detener la ejecución. Sus abogados afirman que han estado analizando los pasos a seguir.

Pike ha solicitado que el día de su ejecución sea atendida por un equipo exclusivamente femenino. Afirma que ser inmovilizada por un grupo de hombres agravará su trauma. El estado de Tennessee ha declarado que su intención es que sean guardias mujeres quienes la trasladen a la prisión donde será ejecutada, pero no lo ha garantizado.

May Martínez, la madre de Colleen, apoya la ejecución de Christa.

“Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello”, dijo en la cadena de televisión WBIR de Knoxville en 2021, y esta semana declaró a la BBC que aún mantiene esas declaraciones.

Martínez le dijo a la cadena que Pike debería sufrir antes de morir. “Me sentiría mejor si sintiera el mismo dolor que sintió Colleen”.

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, y un detective retirado del departamento de policía de Knoxville, a las afueras de una sala de audiencias para una vista posterior a la condena en 2006. (J. Miles Carey/USA TODAY/Imagn Images via Reuters).

“No pasa un solo día sin que piense en Colleen”

“Se me rompe el corazón cada día porque lo revivo una y otra vez, y ya no puedo más, y quiero que esto suceda antes de morir”, añadió.

“No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo, aliviar a mi hija y que por fin pueda descansar”.

La Coalición por la Justicia, un grupo que defiende los derechos de las víctimas, ha recaudado fondos para ayudar a Martínez a viajar a Tennessee para presenciar la ejecución.

El director ejecutivo del grupo, Robert Bracewell, dijo que esta sentencia fue determinada por un jurado compuesto por pares de Pike y que era lo que la familia de Colleen deseaba.

“Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”.

Ashlee Sellars se debate entre dos creencias aparentemente contradictorias: que la madre de Colleen tiene derecho a sentir que se ha hecho justicia y que todos, incluida su amiga Christa, merecen una oportunidad de redención.

“Cuando pienso en cómo conciliar la imagen que se ve en la televisión con la horrible tragedia que le ocurrió a Colleen, lo único que tiene sentido para mí gira en torno a la salud mental, el trauma y la forma en que las personas procesan las cosas en un momento en que no tienen lo que necesitan”, dice Sellars.

“Estas cosas horribles suceden en tu juventud y luego esos traumas se transmiten a través de ti, en nuestra comunidad, y causas daño a otra persona”.

Sellars conoció a Pike en prisión, donde cumplía una condena de 25 años por su participación en un robo con homicidio. Hablaban a través de las ventanillas de las puertas de sus celdas en la unidad de máxima seguridad. Actualmente, Sellars trabaja como defensora de una reforma judicial y de las víctimas de delitos.

“La gente quiere saber que la vida de todos importa, ¿verdad? Quieren saber que la vida de Colleen importaba”, dice.

“En este momento, creo que Christa está luchando mucho más para que su vida tenga sentido que para vivirla realmente”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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