icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata demócrata a la Gobernación de Texas, Gina Hinojosa, habla en un evento de campaña en Houston. (EFE/ Carlos Ramírez).
La candidata demócrata a la Gobernación de Texas, Gina Hinojosa, habla en un evento de campaña en Houston. (EFE/ Carlos Ramírez).
Por BBC News Mundo

Gina Hinojosa, demócrata y de ascendencia mexicana, hizo historia este martes al convertirse en la primera latina que gobernará Texas y la primera mujer que ocupará el cargo desde Ann Richards en 1991.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?