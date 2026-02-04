¿Quiénes son los famosos que aparecen en los archivos de Epstein? Trump, Musk, Gates y el príncipe Andrés no son los únicos

Escuchar
(2 min)
Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems

Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems

Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems
Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems
Por Agencia AFP

Una nueva tanda de documentos publicados el viernes, relacionados con la investigación del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, contiene referencias a numerosas figuras públicas de alto perfil.

Tipo de trabajo:noticia original
