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Resumen

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La gobernadora electa de Georgia, Keisha Lance Bottoms, habla durante una fiesta para seguir los resultados electorales en el Atlanta Marriott Marquis el 3 de noviembre de 2026. (Megan Varner/Getty Images/AFP).
La gobernadora electa de Georgia, Keisha Lance Bottoms, habla durante una fiesta para seguir los resultados electorales en el Atlanta Marriott Marquis el 3 de noviembre de 2026. (Megan Varner/Getty Images/AFP).
/ MEGAN VARNER
Por BBC News Mundo

El Partido Demócrata protagonizó una noche de victorias durante la elección de mitad de periodo presidencial de 2026.

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