Desde el próximo año las tropas estadounidenses desplegadas en terreno de combate incluirán una porción de pizza capaz de mantenerse fresca por tres años entre sus raciones de Alimentos Listos para Comer (MRE, por sus siglas en inglés), según la publicación Star and Stripes, avalada por el Pentágono.

Si bien estas pizzas no se podrán comparar con las que uno encuentra en un restaurante italiano, el sabor no será muy diferente a las que puede encontrar en un supermercado, explicó David Accetta, vocero de Natick Soldier, centro encargado del desarrollo de nuevas tecnologías para militares de EE.UU.



"Creo que es mejor que la pizza congelada", añadió.



Y si se pregunta cómo es que ese pedazo de pizza durará tanto tiempo fresca, la clave está en el extracto de romero, según declaraciones de Accetta a la página Marine Corps Time, donde añadió que lejos de lo que se pueda pensar los productos de las MRE no llevan una enorme cantidad de químicos sino dependen del procesamiento de envasado al que son sometidos.

Por el momento la pizza solo estará disponible en el sabor a pepperoni pero con el tiempo se podrían añadir otros. Según el diario argentino Clarín, la ración de combate del ejército estadounidense resiste saltos en paracaídas de 400 metros de altura y 80º centígrados de temperatura.



Los MRE suelen estar compuestos por raciones de desayuno, un plato principal, una guarnición, una cena, galletas, aderezo, bebidas en polvo, café y cubiertos.



Y si la pizza no es su plato preferido no hay problema, porque las MRE del 2019 incluirán goulash de ternera y tiras de carne en salsa de tomate.

Para el 2020, además, se espera que las raciones militares incluyan salchicha italiana en salsa marinara, pudín de chocolate con alto contenido proteico, snacks crujientes de recuperación, barras de carne con sabor a BBQ, barras de arroz y soya y batidos de proteínas de chocolate y avellanas, entre otros.



Esto sería una respuesta de la Dirección de Alimentación de Combate ante las bajas calificaciones que han recibido las raciones de carne que se han repartido en los últimos cinco años.