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El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Randy George. (@9hvxim / EFE)
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Randy George. (@9hvxim / EFE)
/ @9hvxim
Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó este jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán.

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