El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó este jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán.

George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, fue cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego de haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el vocero del departamento, Sean Parnell.

Parnell confirmó el retiro de George asegurando en su cuenta de X que: “El general Randy A. George se retirará de su cargo como el 41.º Jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato”.

Previamente, medios estadounidenses como CBS y CNN habían informado que George ha tenido una relación conflictiva con el secretario Hegseth y otros altos mandos en medio del conflicto de Irán por la toma de decisiones.

George, oficial de infantería de carrera, se graduó como oficial en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1988.

Ha ejercido como jefe de Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 2023; anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord y posteriormente fue asistente militar principal del secretario de Defensa Lloyd Austin durante la Administración de Joe Biden.

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