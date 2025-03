El jueves de la semana pasada, Rasha Alawieh, profesora de la Universidad de Brown, regresaba a Estados Unidos de sus vacaciones en el Líbano, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston. Poseedora de una visa visa H1-B, destinada a trabajadores altamente especializados, estuvo bajo custodia 36 horas antes de ser finalmente deportada. Ello se dio a pesar de que había conseguido una orden de un juez para bloquear su expulsión del país. ¿Qué pasó?

Rasha Alawieh, de 34 años, es nefróloga y especialista de transplantes de riñón en la División de Enfermedad Renal e Hipertensión de Brown Medicine, una filial de la Universidad de Brown, de acuerdo con Univisión. Trabajaba en Estados Unidos con una visa H-1B.

Según el diario The New York Times, al día siguente de su detención en el aeropuerto, el juez Leo Sorokin, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno que avisara al tribunal con 48 horas de anticipación antes de deportar a Alawieh. Pero la orden fue obviada porque la mujer terminó siendo embarcada en un vuelo con destino a París.

Maya Lehrer, organizadora del Partido por el Socialismo y la Liberación, habla durante una protesta contra la deportación de la Dra. Rasha Alawieh. (Foto de Joseph Prezioso / AFP). / JOSEPH PREZIOSO

El domingo, el juez Sorokin dijo en una segunda orden que había motivos para creer que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos había desobedecido deliberadamente su orden de avisar al tribunal antes de expulsar a la médica.

Pero el lunes el juez dijo que se le había entregado una declaración jurada en la que se le informaba que los agentes federales no habían recibido a tiempo la notificación oficial de su orden. Sorokin aceptó la explicación y dio al gobierno una semana para proporcionar más información del caso.

Las fotos de Hassan Nasrallah

En febrero, la doctora viajó al Líbano para visitar a su familia. Según documentos judiciales presentados por su prima, Yara Chehab, cuando la detuvieron a su retorno a Estados Unidos le confiscaron su teléfono celular. Lo que se halló en el aparato fue clave para su deportación.

El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Alawieh fue deportada porque asistió al funeral del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el pasado 23 de febrero.

Hezbolá es un grupo con sede en el Líbano respaldado por Irán y declarado organización terrorista por Estados Unidos y otros países occidentales. Nasrallah fue asesinado en setiembre del año pasado por un bombardeo de Israel en Beirut.

Un partidario de Hezbollah sostiene un cartel con la imagen de Hassan Nasrallah, junto a los escombros de un edificio completamente destruido en Dahieh, un suburbio del sur de Beirut, la capital del Líbano. (EFE/EPA/JOAO RELVAS).

El DHS dijo que la doctora “admitió abiertamente” su apoyo a Nasrallah cuando fue entrevistada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Un visado es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al New York Times.

De acuerdo con reportes de varios medios estadounidenses, Alawieh tenía en su teléfono celular fotos de Hassan Nasrallah y del líder supremo de Irán el ayatola Alí Jamenei.

Sobre Nasrallah, los documentos judiciales señalan que “según la Dra. Alawieh, ella lo sigue por sus enseñanzas religiosas y espirituales y no por su política”.

“Creo que si escuchas uno de sus sermones, sabrás a qué me refiero. Es una persona religiosa y espiritual. Como he dicho, tiene un valor muy alto. Sus enseñanzas tratan sobre la espiritualidad y la moralidad”, dijo Alawieh a los agentes, según el documento judicial obtenido por WCVB.

El Boston Globe informó que la doctora también tenía fotografías de “combatientes y mártires” de Hezbolá en su teléfono.

Manifestantes con pancartas protestan contra la deportación de la Dra. Rasha Alawieh, profesora adjunta de Medicina de la Universidad de Brown. (Foto de Joseph Prezioso / AFP). / JOSEPH PREZIOSO

Univisión informó que cuando se le preguntó por qué borró fotos días antes de llegar a Boston, Alawieh respondió a los oficiales: “Porque no quería esa percepción. Pero sé que no estoy haciendo nada malo. No estoy relacionado con nada político ni militar”.

Tricia McLaughlin manifestó al NYT que “glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para denegar la emisión de visados. Esto es cuestión de seguridad y sentido común”.

El New York Times precisó que el DHS no ha indicado si Alawieh ha sido acusada de algún delito o ha violado las leyes de inmigración.

Por su parte, la abogada de Alawieh, Stephanie Marzouk, dijo que seguirán luchando por su retorno. “Nuestra clienta está en el Líbano, y no vamos a dejar de luchar para que regrese a Estados Unidos para ver a sus pacientes, y también vamos a asegurarnos de que el gobierno respete el estado de derecho”, manifestó.

El gobierno ha presentado una moción ante la justricia para que el caso sea desestimado.

¿Quién es Rasha Alawieh?

CNN informó que Rasha Alawieh llegó a Estados Unidos en el 2018, después de obtener un título de medicina en la Universidad Americana de Beirut.

Luego completó una serie de programas de estudio en la Universidad Estatal de Ohio, la Universidad de Washington en Seattle y la Universidad de Yale, según los documentos judiciales.

Mientras estudiaba, Alawieh tenía un visado J-1 para “visitantes de intercambio”, incluidas personas que planeaban “recibir educación o formación médica de posgrado”, de acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

En junio del 2024, Alawieh comenzó a trabajar como profesora asistente en la Universidad de Brown. Su labor incluía desempeñarse como especialista en nefrología (el tratamiento de enfermedades renales) para Brown Medicine. Para entonces, ya tenía una visa H-1B, que permite a ciudadanos extranjeros altamente cualificados vivir y trabajar en Estados Unidos.