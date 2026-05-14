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El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a una manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, el 1 de mayo de 2026. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a una manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, el 1 de mayo de 2026. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
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Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

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