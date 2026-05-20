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El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante el picnic del Congreso en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante el picnic del Congreso en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que este miércoles es “un gran día”, después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de una organización del exilio cubano en 1996.

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