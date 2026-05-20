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El expresidente de Cuba Raúl Castro en una imagen del 1 de mayo de 2025 en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
El expresidente de Cuba Raúl Castro en una imagen del 1 de mayo de 2025 en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente de Cuba Raúl Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de dos aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

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