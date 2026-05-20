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El expresidente cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana el 21 de marzo de 2016. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP
El expresidente cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana el 21 de marzo de 2016. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP
/ NICHOLAS KAMM
Por Agencia EFE

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó este miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: “si matas estadounidenses, te perseguiremos”.

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