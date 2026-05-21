Por Roger Zuzunaga Ruiz

La histórica decisión anunciada el miércoles por Estados Unidos de imputar al exgobernante cubano Raúl Castro abrió interrogantes que van más allá del expediente judicial. La acusación —la primera presentada por la justicia estadounidense contra un exlíder de la cúpula cubana— provocó comparaciones con el caso venezolano y despertó una pregunta inevitable: ¿podría repetirse con Cuba una estrategia similar a la que terminó llevando a Nicolás Maduro ante tribunales estadounidenses?

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