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El expresidente de Cuba Raúl Castro ondea una bandera nacional cubana durante la conmemoración del Primero de Mayo, el 1 de mayo de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
El expresidente de Cuba Raúl Castro ondea una bandera nacional cubana durante la conmemoración del Primero de Mayo, el 1 de mayo de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

El ex líder revolucionario cubano Raúl Castro sigue “rigurosamente” las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y participa en “la toma de decisiones” al respecto, afirmó este jueves su hija Mariela Castro.

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