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Raúl Castro era ministro de Defensa de Cuba cuando en 1996 fueron deribadas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Raúl Castro era ministro de Defensa de Cuba cuando en 1996 fueron deribadas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Hace tres décadas, el derribo de dos avionetas civiles frente a las costas de Cuba desató una de las mayores crisis entre Washington y La Habana, endureció la política estadounidense hacia la isla y dejó un caso abierto que nunca desapareció del todo. Hoy, ese episodio vuelve al centro de la escena: Estados Unidos acusó al expresidente Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por su presunta responsabilidad en la operación militar. El caso despierta interrogantes sobre por qué el gobierno de Donald Trump decide ahora mover una pieza que parecía archivada por la historia y qué busca realmente al hacerlo.

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