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Resumen

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El expresidente de Cuba Raúl Castro participa en la conmemoración del Primero de Mayo (Día Internacional del Trabajo) en La Habana, el 5 de mayo de 2023. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
El expresidente de Cuba Raúl Castro participa en la conmemoración del Primero de Mayo (Día Internacional del Trabajo) en La Habana, el 5 de mayo de 2023. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
/ ADALBERTO ROQUE
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La justicia del estado de Florida emitió una orden de arresto contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y deterioró aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La medida abre un nuevo capítulo en un caso que lleva tres décadas sin resolverse judicialmente, pero plantea una pregunta clave: ¿qué posibilidades reales existen de detener a Castro y someterlo a un juicio en EE.UU.?

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